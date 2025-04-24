Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor

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İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından tepkilerin odağı haline gelen GSM operatörlerinin yöneticileri ile bir araya geleceklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız'' ifadelerini kullandı.

24.04.2025 12:21  Güncelleme: 12:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine katıldı.

"15 DAKİKA CİDDİ AKSAMALAR OLDU"

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depreme ve sonrasında yaşanan artçılara değinen Uraloğlu, "İletişim noktasında insanların ilk andaki kendi durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak noktasında ciddi bir yüklenme oldu. Bu da normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. İnternet tabanlı, Whatsapp, BİP, Facetime gibi uygulamalarda sorun yaşanmadı. Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik" dedi.

"BUGÜN MASAYA OTURUP GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Sözlerinin devamında bugün GSM operatör şirketleriyle masaya oturacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETLERİNDEKİ FİYAT TARTIŞMALARI

Son olarak bazı havayolu firmalarının depremden sonra bilet fiyatlarında artışa gitmesine değinen Bakan Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde, kimse tavan fiyattan bilet satamaz. 4800 TL'dir o tavan da. 2860 ve 4800. Depremin ilk anından sonra İstanbul'dan çıkış refleksini gördük. Havayoluna talep olunca bir anda her şeyi ölçemeyebiliyorsunuz. THY ve Pegasus 1750 TL'ye düşürdü. Bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız. Tavan fiyatları asla geçmedi, bunu söylemek istiyorum. Tavan fiyat aşılmadı arkadaşlar. 4850 TL diye hatırlıyorum. Bunun aşıldığıyla ilgili bilgi varsa onu bildirin gereğini yapalım" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor
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Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Pinokyo Net:
    tecrübe oldu ne ya sanki ilk kez oluyor… 31 4 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    uyanda balığa gidelim badem şekeri 23 3 Yanıtla
  • 1980:
    Acilen yeni operatör ler açılmalı çoğaltılma lı 3 firmanın insafına bırakılmamalı. 24 1 Yanıtla
  • 508672.Ss:
    bırakın masalı. parayı alırlarken iyi. netgsm yarı yarıya piyasaya girdi onu bırakmadılar. mahkemelikler neden. milletin cebinde para durmasında ne olursa olsun 13 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    tavan fiyat diyorsunuz adam 2000 e sattığını tavan fiyatına çıkardığında yaptıgı normal mi oluyor o zaman. şerefsizlik olmuyormu yaptıgı. tavan fiyat diye diye herşeyi normallestirdiniz. 11 0 Yanıtla
  • Naci Tastan:
    Her deprem sonrası operatörlerle masaya oturuyorsunuz ama sonuç ney sıfır, yine aynı durumlar oluyor 11 0 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    yapacak belli o kadar kazık fatura alıyorlar biraz ellerini cebine atıp yatırım yapmak 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    tecrübe mi oldu ? abi ciddi mi ? dalga mı geçiyor ? Nasıl yani tecrübe oldu ? 125. kez olan birşey nasıl ilk olmuş gibi davranıyorsunuz ? Neden hep zenginin yanindasiniz anlamak mümkün değil diyemeyeceğim. çok iyi anlıyoruz sizi. 6 0 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    vay bademim vay ki ne vayyy 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tek kaşlılar yorumlarda belden aşşa hortumla yıkanan lar 1 3 Yanıtla
  • My52y93.:
    Sayın Bakan bunlar sivil firmalar hesap sorun gerekirse tarihin en büyük cezalarını kesin. 2 0 Yanıtla
  • or ac:
    Türk GSM şirketi istemiyoruz, yabancı GSM şirketleri gelsin, en azından dürüst olurlar.. 1 0 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    zam yapın derler bunlar artık güveni yitirdi o kadar milletin aleyhine işler yaptılarki asla güven kalmadı 0 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    hikayeden işler çay kahve içmeye gidiyolar gittikmi gittik işte 0 0 Yanıtla
  • ALİ GEVEN:
    Oturdular yemek yediler çay içtiler ve dağıldılar problem yine bize girdi 0 0 Yanıtla
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