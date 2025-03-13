Google'ın algoritma değişiklikleri özellikle haber sitelerinin trafiklerinde ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olurken bazı haber sitelerinin de kapanmasına neden oldu.
Gazete Duvar, Google'ın Keşfet (Discover) üzerindeki yapılanması nedeniyle gelirlerinin büyük ölçüde düşmesini gerekçe göstererek kapandı.
İlk olarak Ekim 2024'te ortaya çıkan ve bir ay boyunca devam eden sorun ocak ayı sonunda yeniden başlarken büyük ses getiren gelişme CHP'li vekil Ulaş Karasu'yu harekete geçirdi.
Konuyla ilgili soru önergesi veren Karasu'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Amerika merkezli bir şirket olan Google; içerik/yer sağlayıcı konumunda bir arama motoru olup, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamındaki mevzuatlara uymakla yükümlüdür"
İnternet yoluyla hizmet vermekte olan arama motoru ve içerik/yer sağlayıcı gibi dijital platformlar; çeşitli zamanlarda ticari amaçları doğrultusunda algoritmalarım değiştirebilmektedir. Örneğin; YouTube platformu, algoritmasında 2024 yılı içerisinde 3 kez değişikliğe Bitmiştir. Bu çerçevede, Google arama motorunda da internet adresinde yer alan içeriklerin algoritmalar aracılığıyla değerlendirilmesi suretiyle listelenmesi hususunda değişiklikler gerçekleştirilmiştir."
Google yetkilileri tarafından; algoritma değişikliği nedeniyle herhangi bir internet adresinin hedef alınmadığı, herhangi bir internet adresini kayıracak veya ayrıştıracak yönde bir değişiklik yapılmadığı hususunda bilgi verilmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Google yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Teknoloji › Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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