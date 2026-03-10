BaunTECH Talks Programı Gerçekleşti - Son Dakika
BaunTECH Talks Programı Gerçekleşti

10.03.2026 18:05
Balıkesir Teknokent'te düzenlenen etkinlikte, İrem Bayraktar Aksakal Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattı.

Balıkesir Teknokent tarafından "BaunTECH Talks" programı gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece savunma sanayisinden ibaret olmadığını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlık ve ekonomi alanındaki kritik önemine dikkati çeken Aksakal, salgın döneminde ülkelerin birbirine solunum cihazı vermediğini hatırlattı.

Aksakal, Türkiye'nin o dönemde kendi cihazını geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'deki bir girişim, farklı kurumların desteğiyle cihazı geliştirerek büyük bir boşluğu doldurdu. Eğer dışa bağımlı olsaydık sistem bizi oyunun dışına attığında ekonomik ve hayati zorluklarla karşı karşıya kalırdık. Günümüz coğrafyasında yaşanan olaylar bu çalışmaların ne kadar özgün ve milli olması gerektiğinin önemini bizlere bir daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Yeni nesil girişimcilerin en büyük hatası pazar ihtiyacını analiz etmeden ürün geliştirmek oluyor. Eskiden teknoloji 10 yılda bir yenilenirken artık bir ay sonra her şey değişebiliyor. Başlangıç noktasından çıkan ve sizden çok önde olan bir ülkeyi veya firmayı aynı hızda koşarak yakalayamazsınız. Çizginin dışında olmak istiyorsanız, o kişinin gittiği yolu tahmin edip doğrudan o noktaya çalışmanız gerekir. Yani giden trenin arkasından koşmak yerine, trenin varacağı noktada hazır olmalısınız."

Konuşmanın ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, İrem Bayraktar Aksakal'a günün anısına hediye takdim etti.

Program, "Fikirden etkiye, bilimde, teknolojide ve yönetimde kadın gücü" panelinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

BaunTECH Talks Programı Gerçekleşti
