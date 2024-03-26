Bayraktar TB3 insansız hava aracı için bir kilometre taşı daha aşıldı. Merakla beklenen İHA'nın 2. prototipi dün başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bununla birlikte TB3 için seri üretim yolu da artık gözükmeye başladı. Peki TCK Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…
Bayraktar TB3 için yeni kilometre taşı aşıldı! 2. prototip başarıyla havalandı
Baykar'ın kendi öz kaynakları ile geliştirilen Bayraktar TB3 için müjdeli haberi Selçuk Bayraktar verdi. Yaptığı açıklamada TCG Anadolu Gemisi gibi kısa menzilli pistlere iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3'ün ikinci prototipinin başarıyla üretildiği ve test edildiğin bildirdi. Devamında İHA'nın ilk test uçuşlarının başarıyla yaptığını da belirtti.
Kanatlarındaki özel yapı sayesinde TCG Anadolu gibi kısa pistlere iniş kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak olan TB3'ün gemi üzerindeki testleri de oldukça merak ediliyor. Zira SİHA ve gemi birleşimiyle birlikte dünyada bir ilk gerçekleşmiş olacak.
MMU KAAN artık daha havalı! İşte yeni boyaması
2. prototipi başarıyla havalanan uçağın gemi üzerindeki testlerini 2024 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor. Testlerin başarılı olması halinde TCG Anadolu Gemisi'ne bir nevi "SİHA gemisi" unvanıyla da bakabileceğimizi bildirelim.
Bayraktar TB3 teknik özellikleri!
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş Son Dakika › Teknoloji › Bayraktar TB3 İkinci Prototipinin İlk Uçuşu Gerçekleştirildi - Son Dakika ASELSAN tarafından geliştirilen ve çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen milli AESA radar teknolojisi, F-16 ÖZGÜR platformuyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Galyum Nitrat (GaN) çipi kullanılarak geliştirilen AESA radarı, muharip uçakların hava-hava ve hava-yere operasyonlarında üstünlük sağlamasına olanak tanıyor ve elektronik harp fonksiyonlarını da içeriyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki bağımsızlığının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri F-35 krizinden sonra Yunanistan, F-35 siparişlerini onayladı ve F-16 Blok 30 ve Mirage 2000 uçaklarını satışa çıkardı. Yunanistan'ın hedefi, filosunu modernleştirerek F-35'lere yer açmak. Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı. Fiber internete belediye etkisi, yeni otopark alanları, trafik sorunu, deniz kirliliği önlemleri, gençlik merkezleri ve spor etkinlikleri gibi konular ele alındı. WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler. Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte kullanılan One UI 6.1 arayüzü, önemli güncellemeler ve Galaxy AI yapay zeka özellikleri sunuyor. Yeni bir sızıntıya göre, Samsung One UI 6.1 arayüzünün çıkış tarihi belli oldu ve S23 FE kullanıcıları da güncellemeyi alacak. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcılara 28 Mart tarihinde güncelleme sunulacak. Galaxy S23 FE kullanıcıları da aynı tarihte güncellemeyi alacak. One UI 6.1 arayüzü, Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekiyor. Güncelleme, çeşitli Samsung modellerine gelecek. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen AESA radarı, F-16 Blok ÖZGÜR ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, AESA radarının görev özelliklerini ve F-16 Blok ÖZGÜR uçağına uyumluluğunu göstermiştir. Aselsan AESA radarı, ilerleyen süreçlerde farklı uçaklarda da kullanılacak. Qualcomm, S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 adlı yeni ses çiplerini tanıttı. Bu çipler, daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini artırmayı hedefliyor ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile yapay zeka destekli ses teknolojilerini bir araya getiriyor. Bluetooth 5.4 LE ve Auracast desteği sunan çipler, daha güçlü ve kararlı kablosuz bağlantı sağlayarak kullanıcılara daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor. Ayrıca gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleriyle dış ortam seslerini daha etkili bir şekilde engelleyerek daha sessiz bir ortamda müzik dinleme olanağı sağlıyor. Florida'da alınan karara göre artık 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Yasaya göre, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanırken, 14 veya 15 yaşındaki küçüklerin ise ebeveyn izni gerekmektedir. Yasayı ihlal eden sitelere para cezası ve tazminatlar uygulanacak. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi, hayata geçirildi. Proje kapsamında SCADA sistemi kurularak yüksek gerilim arızalarına uzaktan müdahale edilebiliyor ve enerji tüketimi takip edilebiliyor. Motorola Edge 50 Fusion modeli, kavisli bir 6,7 inç pOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 32 MP ön kamera, 5.000 mAh batarya ve IP68 suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun fiyatı ise tahmini olarak 300 dolar civarında olması bekleniyor. Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
ÖzelliklerBayraktar TB3Kanat açıklığı14 metreUzunluk8.35 metreYükseklik2.6 metreSeyir-En yüksek hız125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi280 kilogramSilah istasyonu sayısı6Haberleşme-Kumanda menzili: SATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı1450 kgHavada kalış süresi24+ saatKalkış ve inişOtomatikİtki tipi170 HP- TEI-PD170
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS
MAM
Cirit
BOZOK
TOGAN
KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı
-Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
-Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş
Son Dakika › Teknoloji › Bayraktar TB3 İkinci Prototipinin İlk Uçuşu Gerçekleştirildi - Son Dakika
ASELSAN tarafından geliştirilen ve çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen milli AESA radar teknolojisi, F-16 ÖZGÜR platformuyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Galyum Nitrat (GaN) çipi kullanılarak geliştirilen AESA radarı, muharip uçakların hava-hava ve hava-yere operasyonlarında üstünlük sağlamasına olanak tanıyor ve elektronik harp fonksiyonlarını da içeriyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki bağımsızlığının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri F-35 krizinden sonra Yunanistan, F-35 siparişlerini onayladı ve F-16 Blok 30 ve Mirage 2000 uçaklarını satışa çıkardı. Yunanistan'ın hedefi, filosunu modernleştirerek F-35'lere yer açmak.
Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı. Fiber internete belediye etkisi, yeni otopark alanları, trafik sorunu, deniz kirliliği önlemleri, gençlik merkezleri ve spor etkinlikleri gibi konular ele alındı.
WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler.
Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte kullanılan One UI 6.1 arayüzü, önemli güncellemeler ve Galaxy AI yapay zeka özellikleri sunuyor. Yeni bir sızıntıya göre, Samsung One UI 6.1 arayüzünün çıkış tarihi belli oldu ve S23 FE kullanıcıları da güncellemeyi alacak. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcılara 28 Mart tarihinde güncelleme sunulacak. Galaxy S23 FE kullanıcıları da aynı tarihte güncellemeyi alacak. One UI 6.1 arayüzü, Galaxy AI özellikleri ile dikkat çekiyor. Güncelleme, çeşitli Samsung modellerine gelecek.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen AESA radarı, F-16 Blok ÖZGÜR ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, AESA radarının görev özelliklerini ve F-16 Blok ÖZGÜR uçağına uyumluluğunu göstermiştir. Aselsan AESA radarı, ilerleyen süreçlerde farklı uçaklarda da kullanılacak.
Qualcomm, S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 adlı yeni ses çiplerini tanıttı. Bu çipler, daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini artırmayı hedefliyor ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile yapay zeka destekli ses teknolojilerini bir araya getiriyor. Bluetooth 5.4 LE ve Auracast desteği sunan çipler, daha güçlü ve kararlı kablosuz bağlantı sağlayarak kullanıcılara daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor. Ayrıca gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleriyle dış ortam seslerini daha etkili bir şekilde engelleyerek daha sessiz bir ortamda müzik dinleme olanağı sağlıyor.
Florida'da alınan karara göre artık 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı. Yasaya göre, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanırken, 14 veya 15 yaşındaki küçüklerin ise ebeveyn izni gerekmektedir. Yasayı ihlal eden sitelere para cezası ve tazminatlar uygulanacak.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi, hayata geçirildi. Proje kapsamında SCADA sistemi kurularak yüksek gerilim arızalarına uzaktan müdahale edilebiliyor ve enerji tüketimi takip edilebiliyor.
Motorola Edge 50 Fusion modeli, kavisli bir 6,7 inç pOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 32 MP ön kamera, 5.000 mAh batarya ve IP68 suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olacak. Telefonun fiyatı ise tahmini olarak 300 dolar civarında olması bekleniyor.
Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?