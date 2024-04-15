Bayram Haftasında Teknoloji Gündemi

Teknoloji

Bayram tatilinde İstanbul'dan Antalya'ya Togg ile uzun yol deneyimi yaşarken haftalık teknoloji gündemini de sizler için derledik. İşte bayram haftası yaşanan teknolojik gelişmeler!

Yapay zekanın etkileri, Togg ile tatil yolu ve dahası

Intel'in yapay zeka stratejisine ilişkin açıklamaları ve Nvidia ile rekabet edecek yeni Gaudi 3 platformunun duyurulması, sektörde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Gaudi 3 platformu, veri merkezlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiş olup, maliyet etkinliği ile dikkat çekiyor.

Bu, özellikle büyük veri işleme kapasitesine ihtiyaç duyan işletmeler için yeni ve uygun maliyetli çözümler sunarak teknoloji ekosistemindeki rekabet dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahip.

Teknoloji Muhabbeti 25. bölüm bu akşam sizlerle

Google ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin yapay zeka alanında attığı adımlar da dikkate değer. Google'ın Gemini 1.5 Pro ürünü, kullanıcıların büyük hacimli veri setleri üzerinde çalışmalar yapabilmesine olanak tanıyor. Özellikle bilimsel araştırma, mühendislik problemleri ve büyük ölçekli veri analizi gibi alanlarda bu tür araçların sağladığı imkanlar, araştırma ve geliştirme süreçlerini hızlandırıyor ve daha karmaşık problemlerin üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.

OpenAI tarafından sunulan GPT-4 Turbo modeli ise, özellikle yazılım geliştiriciler için geliştirilen bir yapay zeka modelidir. Bu model, önceki versiyonlara göre çok daha gelişmiş dil işleme yetenekleri sunmakta ve kullanıcıların daha etkili bir şekilde doğal dil işleme uygulamaları geliştirmelerine imkan tanıyor.