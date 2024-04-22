Bilgisayar Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Teknoloji

Bilgisayar Satışları Artış Gösterdi

Counterpoint Research firmasının yaptığı piyasa araştırmasına göre, bilgisayar satışları son dönemde gözle görülür bir artış yaşadı. Sevkiyat hacmindeki düşüşün ardından bu sene yaşanan %3'lük büyüme ile birlikte, PC satış rakamları neredeyse pandemi öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Lenovo, global pazarda %24'lük pay ile öne çıkarken, HP, Dell ve Apple da önemli markalar arasında yer alıyor. Yapay zekalı bilgisayar segmentine olan ilginin artması ve tedarik zincirindeki rahatlama bu artışın en büyük nedenleri olarak gösteriliyor.

22.04.2024 19:09
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Counterpoint Research firmasının yaptığı piyasa araştırmasına göre, son dönemde bilgisayar satışları gözle görülür bir artış yaşadı. Sektörde büyük bir memnuniyetle karşılanan bu durum, birçok farklı faktöre bağlanıyor. Sevkiyat hacminde 2 yıldır yaşanan düşüşün ardından bu sene yaşanan %3'lük büyüme ile birlikte, PC satış rakamları neredeyse pandemi öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Diğer bir araştırma kuruluşu IDC ise, içinde bulunduğumuz 2024 yılının ilk çeyreği için tam %8'lik bir büyüme tespit etmişti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Bilgisayar satışları, yaşanan artış ile gündem oldu

Sektörde global pazarı domine eden marka olarak ise, %24'lük pay ile Lenovo öne çıktı. HP, Dell ve Apple da hemen arkadan geliyor. Listedeki ilk 4 şirketin uzun bir süredir değişmediğini söyleyebiliriz. Fakat Apple yönetiminin özellikle yeni nesil Macbook serileri ile beraber bu alandaki satış oranlarını artırmak istediği konuşuluyor. Şirketin başarılı olup olamayacağını ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Satışlarda yaşanan yükselişin en büyük nedeninin ise, yapay zekalı bilgisayar segmentine duyulan ilginin önemli ölçüde artması olduğu belirtiliyor. Geleceğin teknolojisi olarak görülen bu bilgisayarlar, birçok kişiyi oldukça cezbetmekte. Ayrıca pandemi sürecinin bitmesinin ardından tedarik zincirinde oluşan rahatlama ve müşterilerin harcama yapma kapasitelerindeki artış da burada etkili oldu. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bilgisayar satışları bu başarıyı önümüzdeki dönemde de sürdürebilecek mi? Siz şu an hangi marka bilgisayar kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Bilgisayar Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika

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