BilimFest Samsun Başladı

06.05.2026 16:25
Samsun'da düzenlenen BilimFest, bilimi ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturuyor. 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "BilimFest Samsun" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bilim Samsun Kent Park yerleşkesindeki festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek" temasıyla düzenleniyor.

Bilim ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturmayı amaçlayan festival, 9 Mayıs'a kadar her gün 09.30 ve 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Her yaştan vatandaşa hitap eden festivalde, tarım teknolojilerinden doğa bilimlerine, çevre bilincinden mühendislik uygulamalarına kadar farklı alanlarda 60 atölye çalışması gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bilim şovları, sahne performansları, çevre temalı tiyatro gösterileri ve uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler de düzenlenecek.

Festival süresince çocuklar ve veliler için otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'da geleceğin teknolojilerini ve bilimsel keşifleri vatandaşlarla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Samsun'un yalnızca geçmişiyle değil, bilimle inşa edilen geleceğiyle de güçlü bir şehir olduğunu belirten Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünün hem de yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonun en kıymetli meyvelerinden biri olan BilimFest Samsun, TÜBİTAK'ın sunduğu çok değerli desteklerle hayata geçmiştir." dedi.

Bilim Samsun ve Samsun Eğitim Kampüsü'nde yürütülen çalışmalara değinen Doğan, "Bu merkezlerimizde sürdürdüğümüz atölye çalışmaları ve etkinliklerde 2025-2026 eğitim döneminde 250 bin katılımcı sayısına ulaştık. Bu rakam sadece bir istatistik değil, Samsunlu gençlerimizin keşfe, icada ve nitelikli eğitime yönelik büyük potansiyelinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Baykar'dan Samsun'a eğitim, yatırım ve icat merkezi

Karadeniz'in en büyük bilim merkezi ve "Planetaryum Projesi"ni de Samsun'a kazandıracaklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki eylül ayında kapılarını açarak bu merkezi şehrimize kazandırmış olacağız. 12 bin metrekarelik bu devasa kompleks, laboratuvarlarından sergi alanlarına kadar her detayıyla gençlerimizin teknoloji ve inovasyon yolculuğuna eşlik edecek bir keşif noktası haline gelecek. Türkiye'nin ilk bilgisayarını da burada sergiliyoruz. Önemli bir planetaryum merkezi de olacak. Tekkeköy'de bulunan bu merkezin karşısında da inşallah Baykar yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde önemli bir eğitim, yatırım ve icat merkezini hayata geçirmiş olacak."

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da Samsun'un Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı şehir olduğunu belirterek, kentin birçok proje ve organizasyonda öncülük yaptığını söyledi.

Festivalin çocukların bilime yönlendirilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Kılıç, "Bilim insanı küçük yaşta yetişir. Çocuklarımızı sanatçı yapmak istiyorsak küçük yaşta yönlendirmeliyiz. Bilim insanı yapmak istiyorsak da yine küçük yaşta yönlendirmeliyiz. Dolayısıyla bu bilim festivali çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, öğrenci ve davetli katıldı.

Kaynak: AA

