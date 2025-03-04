Bilişim Vadisi Genel Müdürü: \'Milli Teknoloji Hamlesi\'ni Girişimciler Hayata Geçirecek\'

Teknoloji

Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu olan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'de teknoloji ve girişimcilik ekosistemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST'in gençlere girişimciliği öğrettiğini belirten Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir merkez olacağını ifade etti.

"BİLİŞİM VADİSİ'NDE YÜZLERCE FİRMA VE EKİP TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisi'nin çalışmalarını anlatan Tüzgen, "Bilişim Vadisi'nde yüzlerce firma ve ekip teknoloji geliştirmeye çalışıyor" dedi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEK OLAN GİRİŞİMCİLERDİR"

Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarının girişimcilerle mümkün olacağını belirten Tüzgen, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirecek olan girişimcilerdir" sözleriyle girişimciliğin önemini vurguladı.

"İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRMEK İÇİN YAZILIM OKULLARIMIZ, TEKNOFEST YARIŞMALARIMIZ VAR"

Türkiye'de teknoloji geliştirme sürecinde insan kaynağının kritik bir rol oynadığını belirten Tüzgen, "İnsan kaynağı geliştirmek için yazılım okullarımız, TEKNOFEST yarışmalarımız var" dedi.

"TÜRKİYE, BİR GİRİŞİMİN İŞİNE BAŞLAYIP İŞİNİ BÜYÜTMESİ İÇİN İYİ BİR PAZAR"

Türkiye'nin girişimciler için önemli bir pazar sunduğunu ifade eden Tüzgen, "Türkiye, bir girişimin işine başlayıp işini büyütmesi için iyi bir pazar" sözleriyle yatırımcılar için sunduğu avantajları dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE YÜKSEK BİR AR-GE POTANSİYELİ VAR"

Türkiye'nin teknoloji geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tüzgen, "Türkiye'de yüksek bir Ar-Ge potansiyeli var" diyerek inovasyon çalışmalarına dikkat çekti.

"TEKNOFEST, GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİNİ GENÇLERİN ÖĞRENMESİNE VESİLE OLUYOR"

TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji etkinliği olmadığını söyleyen Tüzgen, "TEKNOFEST, girişimcilik süreçlerini gençlerin öğrenmesine vesile oluyor" diyerek etkinliğin gençlere sağladığı katkılardan bahsetti.

"ABD'DE VE AVRUPA'DA 4. SEVİYE OTONOM OTOBÜS ÜRETEBİLEN HİÇBİR FİRMA YOK"

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmaya başladığını belirten Tüzgen, "ABD'de ve Avrupa'da 4. seviye otonom otobüs üretebilen hiçbir firma yok" diyerek Türkiye'nin farkını vurguladı.