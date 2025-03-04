Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu olan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'de teknoloji ve girişimcilik ekosistemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST'in gençlere girişimciliği öğrettiğini belirten Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir merkez olacağını ifade etti.
Türkiye'nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisi'nin çalışmalarını anlatan Tüzgen, "Bilişim Vadisi'nde yüzlerce firma ve ekip teknoloji geliştirmeye çalışıyor" dedi.
Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarının girişimcilerle mümkün olacağını belirten Tüzgen, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirecek olan girişimcilerdir" sözleriyle girişimciliğin önemini vurguladı.
Türkiye'de teknoloji geliştirme sürecinde insan kaynağının kritik bir rol oynadığını belirten Tüzgen, "İnsan kaynağı geliştirmek için yazılım okullarımız, TEKNOFEST yarışmalarımız var" dedi.
Türkiye'nin girişimciler için önemli bir pazar sunduğunu ifade eden Tüzgen, "Türkiye, bir girişimin işine başlayıp işini büyütmesi için iyi bir pazar" sözleriyle yatırımcılar için sunduğu avantajları dile getirdi.
Türkiye'nin teknoloji geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Tüzgen, "Türkiye'de yüksek bir Ar-Ge potansiyeli var" diyerek inovasyon çalışmalarına dikkat çekti.
TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji etkinliği olmadığını söyleyen Tüzgen, "TEKNOFEST, girişimcilik süreçlerini gençlerin öğrenmesine vesile oluyor" diyerek etkinliğin gençlere sağladığı katkılardan bahsetti.
Türkiye'nin teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmaya başladığını belirten Tüzgen, "ABD'de ve Avrupa'da 4. seviye otonom otobüs üretebilen hiçbir firma yok" diyerek Türkiye'nin farkını vurguladı.
Son Dakika › Teknoloji › Bilişim Vadisi Genel Müdürü: 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni Girişimciler Hayata Geçirecek' - Son Dakika
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