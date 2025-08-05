Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Yarışması Başladı

05.08.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasında 19 takım finale kalmayı başardı.

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 2, "Hazır Araç" kategorisinin finalistlerinin açıklanmasının ardından başladı.

"Hazır Araç" kategorisinde 351 başvurudan simülasyon sürecine katılan 25 takımdan 19'u finale kalmayı başarırken, "Özgün Araç"ta ise 217 başvuru arasından "Kritik Tasarım Raporu" yükleyen 47 takımdan 42'si barajı geçerek bir üst aşamaya yükseldi.

Bu yıl "Hazır Araç" kategorisinde yarışan takımlar, 42 saat 48 dakikalık pist testi süresiyle otonom sistemlerini gerçek koşullarda deneme şansı buldu.

Lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrenciler ve mezunlardan oluşan takımlar, otonom sürüş algoritmalarını geliştirmek üzere rekabet ediyor.

"Teknik Yeterlilik Formu", "Kritik Tasarım Raporu" ve "Simülasyon Sunumu" gibi değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan takımlar, Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araçlara, geliştirdikleri otonom sürüş yazılımlarını entegre ederek parkuru tamamlamaya çalışacak.

Katılımcıların otonom araç teknolojileri alanında özgün algoritmalar ve sistemler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya lise seviyesinden mezuniyet sonrasına kadar birçok eğitim düzeyinden gençler katılabiliyor ancak takımlarda özel sektör mensubu bireylerin yer almasına izin verilmiyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyoner uygulayıcıları bu yarışma pistlerinde yetişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlere sunulan desteklerin uzun vadede Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yarışmaların gençlere sadece birer araç ya da test ortamı sağlamadığını vurgulayan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda onlara üretme cesareti, geliştirme motivasyonu ve girişimcilik ruhu kazandırıyor. Buradaki her pist turu, sadece teknik deneme değil, aynı zamanda bir öz güven, bir hayal ve bir gelecek inşası. Bilişim Vadisi olarak bizler, gençlerin fikirlerini sadece yarışmalarla sınırlı kalmadan, gerçek teknoloji üretim sürecine dönüştürmeleri için altyapı, eğitim ve mentörlük desteği sunuyoruz. Bu gençler, sadece bugünün değil, yarının mühendisleri, teknoloji liderleri ve girişimcileri olacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcıları, vizyoner uygulayıcıları, işte tam da bu yarışma pistlerinde yetişiyor."

Bilişim Vadisi'nin teknolojik altyapısı ve eğitim olanaklarıyla desteklenen organizasyonda, 9 Ağustos'a kadar araçlar için test süreci gerçekleşecek. Final müsabakaları ise 10-13 Ağustos'ta Bilişim Vadisi pistlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Teknoloji, Teknofest, Havacılık, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
Fenerbahçe Beko, NBA’den yeni transferini açıkladı Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
17:16
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
17:04
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha
Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
17:01
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
16:54
Galatasaray’dan Jakobs kararı
Galatasaray'dan Jakobs kararı
16:41
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
16:33
Oğuz Aydın’a Hollanda’dan dev talip
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip
16:25
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
16:23
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
16:21
Altında yeni zirve sinyali Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 13:52:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bilişim Vadisi'nde Robotaksi Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.