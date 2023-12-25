 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor

Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak Binance Teknolojide Kadın Akademisi adlı eğitim programını başlatıyor. Program, kadınların finansal okuryazarlığını artırmayı ve kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Başvuruların son tarihi 25 Aralık 2023 olup, seçilecek 25 genç kadın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek programa katılma hakkı kazanacak.

Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor
25.12.2023 - 12:27,
Abone Ol

Binance Türkiye, teknolojide kadınları güçlendirmeye odaklanmış bir kuruluş olan Wtech ile iş birliği yaparak dönüştürücü bir eğitim girişimi başlatıyor. Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği, finansal okuryazarlığı artırmayı ve kadınların kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitim programları için son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2023. Başvuru sürecinin ardından adayların belirlenmesi için yapılacak mülakatların ardından seçilecek üniversite son sınıf ya da yeni mezun 25 genç kadın, 2 Ocak'ta başlayacak ve tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek programa katılma hakkı kazanacak.

Programa bugüne kadar 71 kişinin başvuruda bulunurken, mülakatların yapılmasına başladı. Mülakat sürecinin ardından 25 öğrenci, sekiz haftalık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunulurken, program, finans, teknoloji, kripto, NFT'ler ve bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak.

Binance'te bir dönem bitti! Yeni CEO belli oldu

Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitim programının temelinde, Binance TR ve Wtech'in teknoloji ve finans sektörlerindeki kadın temsilini artırmaya yönelik taahhüdü bulunuyor. Kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blockchain Week Istanbul etkinliğinde duyurulan iş birliği ile Binance TR ve Wtech katılımcıların farklı teknoloji alanlarında bilgi birikimlerini genişletmeyi ve son sınıf üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara finans ve teknoloji alanlarında yeni fikirlerin desteklenmesini amaçladıklarını ve Türkiye'nin startup ekosistemini güçlendirmeyi hedefleniyor.

Program ile ayrıca kadınların blokzincir ve kripto alanlarındaki katılımını artırarak cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünün artırılması amaçlanıyor. Binance Teknolojide Kadın Akademisi için daha fazla bilgi ve başvuru için https://www.teknolojidekadin.org/project/binance-teknolojide-kadin/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Aralık, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Binance Türkiye, Wtech ile iş birliği yaparak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement