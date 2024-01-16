Binance, Teknolojide Kadın Derneği ile iş birliği başlattı

Türkiye'nin öncü kripto varlık platformu Binance, teknolojide cinsiyet eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile stratejik bir iş birliği başlattı.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği, finansal okuryazarlığı artırmak, kadınların kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarındaki katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilirken, aynı zamanda genç kadınları teknoloji dünyasında liderler haline getirme hedefi güdüyor.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi Eğitimleri yoğun ilgi ile başlıyor!

Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunulurken, program, kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsayacak. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitim alacaklar.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi tanıtımı için düzenlenen toplantıda, iş birliği hakkındaki detaylar, eğitim programının içeriği ve katılımcılardan beklenenler aktarılırken, gastronomi ve teknolojinin kesişim noktasına odaklanarak, "Yılın En İyi Kadın Şefi" İnanç Çelengil ve İçecek İnovasyonları Danışmanı Gözdem Gürbüzatik'in deneyimleri paylaşıldı.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ne ilk dönem son başvuru tarihi 25 Aralık!

Toplantıda ayrıca, Binance Affiliate'leri Gülen Okumuş ve Kamile Uray da başarı hikayelerini anlatarak, kadınların mutfak ve evdeki diğer sorumluluklarından sıyrılarak kripto varlık, blok zinciri ve diğer teknolojileri kullanmalarının nasıl bir fark yaratabileceğini aktardılar.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi toplantısında konuşan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Harika Eldoğan, gelecek beş yıl içinde 5.000 kadına ulaşmayı hedefleyerek, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atmayı amaçladıklarını ifade etti. Daha sonra Teknolojide Kadın Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Binance olarak, kullanıcı odaklı bir vizyonla başladığımız 'paranın özgürlüğü' yaklaşımını her geçen gün adım adım ileriye taşıyoruz. Biz sadece bir 'kripto varlık borsası' değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz. Binance Teknolojide Kadın Akademisi de ekosistemi büyütmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri.

İlk olarak Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Binance Blockchain Week'te duyurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk etapta 25 olarak belirlediğimiz kontenjanımızı 50 kişiye çıkardık. Sene içinde bu projeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınları da kapsayacak şekilde devam ettireceğiz."

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de Binance Teknolojide Kadın Akademisi iş birliği hakkında şunları kaydetti:

"Web3 birçok kadının blok zincir ve kripto alanında varlık göstermesine imkan sağlıyor. Bloomberg'in 2023 yılında yayınladığı verilere göre erkek yatırımcı oranı kripto'da 57 olsa bile 18-30 yaş arasındaki kripto yatırımcıların %47'si kadın. Yani yeni nesil kadınlarımızın kriptoya ilgisi oldukça yüksek.

Bununla birlikte bu alanda girişimci ve yönetim katlarında kadın oranlarının hala düşük yüzdelerde kaldığını ve kadınların finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Crypto.news'e göre 2023 sonunda kripto ve blok zincir alanında erkek CEO'lar küreselde %94 gibi bir çoğunluğa sahipken kadın CEO'ların oranı sadece %6. Bu da bize bu merkeziyetsiz yapının tabanından başlayarak sadece yatırım tarafında değil, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici mevkilerindeki kadınların sayısını da eğitimle artırmamız gerektiğini gösteriyor.

Bu eğitimlere şimdiden başlar ve kadınları güçlendirirsek Web3, blok zincir ve kripto alanında gelecekte cinsiyet ve fırsat eşitliğine yakın gelecekte baskın dönüşümü getirecek olan Web3 dünyasında ulaşabileceğiz. Derneğimizin kuruluş amacı teknolojide uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, özellikle bu alanda sayıca az ve motivasyon olarak düşük kadınları teknoloji, ARGE ve inovasyon alanlarında uzmanlaştırmak, istihdama ve üretime katmak.

Aynı zamanda dünyanın sürdürülebilirliği açısından teknolojinin olumlu tarafını ön plana çıkarıp özellikle yapay zeka çağında yapay zeka tarafından yönetilen değil, yöneten, yaratan, üreten bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda çeşitliliğe önem veriyoruz. Web3'ü anlayan, bilen, hızlı bir şekilde buradaki fırsatları görerek yenilikleri hayata geçirebilen bireyler Teknoloji Çağı'nda yarışa eminiz ki 1-0 önde başlayacaklar

Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ne olan ilgi en başından beri oldukça yüksekti. Pilot eğitimimizi ilk başta 25 kişilik bir grup olarak düşünmüştük. Fakat 122'ye yakın başvuru aldık ve yetenekli birçok gencimizi geride bırakmamak adına öğrenci sayımızı 50'ye çıkarmaya karar verdik. Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile 5 yılda 5.000 kadına eğitim vermeyi hedefliyoruz"

Binance ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nde, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Projenin, kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atması, Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırma noktasında önemli bir kilometre taşı olması hedefleniyor.