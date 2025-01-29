Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak - Son Dakika
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Teknoloji

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

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Büyük bir hızla gelişen teknoloji konusunda Türkiye önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki ay 2 milyarlık yatırım paketinin açıklanacağını duyurdu. Bir otomotiv devinin daha Türkiye'de fabrika açacağını belirten Kacır, "Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz" dedi.

29.01.2025 13:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Türkiye'yi, biyoteknolojiden sanayi robotlarına kadar birçok önemli yatırımla hızla buluşturacaklarını belirtti.

2025 yılına ilişkin hedeflerini anlatan Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM ÜSSÜYÜZ"

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artacağını belirten Kacır, "Biz gerçek bir üretim üssüyüz. Hedefimiz bu üretim kabiliyetlerini daha yüksek katma değerli ürünlerle, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bir üst düzeye çıkarabilmek." dedi.

Son aşamaya gelinen yatırımlar olduğunu dile getiren Kacır, dünyanın en büyük üreticilerinden BYD'nin kurduğu fabrikanın ardından bir diğer otomotiv devi Chery'yi işaret etti. "Biz 'Teknolojide öncü markalar Türkiye'yi yatırım yeri olarak tercih etsin, burada AR-GE, üretim ve Türkiye'den dünyaya ihracat yapsın' istiyoruz. BYD yatırımını bu anlayışla Türkiye'ye kazandırdık. Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Kacır, bazı teknoloji girişimlerinin yatırım almayı tercih etmesiyle yeni Turcorn'ların çıkabileceğini söyledi.

Bir otomotiv devi daha Türkiye\'de fabrika açacak

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Son Dakika Teknoloji Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muhittin Çavdarlı:
    araçlar ülkemizde olacak ama yine en pahalıya biz alacağız 63 2 Yanıtla
  • Murat D.:
    önemli olan siz ne yapıyorsunuz ondan bahsetin millete 27 5 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Halka faydası yansımadıkça olsa ne olur olmasa ne olur bu yatırım yapılan paralar nereye gider 21 4 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    peki tamam konu neydi 16 5 Yanıtla
    Adem Şimşek:
    kafanı Yorma böyle şeylere rakı leblebi varmı? 0 0
  • Mehmet Atilgan:
    ucuz işçilik bol hammallik 10 3 Yanıtla
  • Apple User:
    ülkeden yurtdışına kaçırılan ,çıkartılan para söylenenin 10 misli 9 2 Yanıtla
  • Mustafa:
    yahu dönün tarıma hayvancılığa elin gavuru bize ekmek yedirtmez ! 6 2 Yanıtla
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