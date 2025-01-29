Bir otomotiv devi daha Türkiye\'de fabrika açacak

Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Türkiye'yi, biyoteknolojiden sanayi robotlarına kadar birçok önemli yatırımla hızla buluşturacaklarını belirtti.

2025 yılına ilişkin hedeflerini anlatan Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM ÜSSÜYÜZ"

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artacağını belirten Kacır, "Biz gerçek bir üretim üssüyüz. Hedefimiz bu üretim kabiliyetlerini daha yüksek katma değerli ürünlerle, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bir üst düzeye çıkarabilmek." dedi.

Son aşamaya gelinen yatırımlar olduğunu dile getiren Kacır, dünyanın en büyük üreticilerinden BYD'nin kurduğu fabrikanın ardından bir diğer otomotiv devi Chery'yi işaret etti. "Biz 'Teknolojide öncü markalar Türkiye'yi yatırım yeri olarak tercih etsin, burada AR-GE, üretim ve Türkiye'den dünyaya ihracat yapsın' istiyoruz. BYD yatırımını bu anlayışla Türkiye'ye kazandırdık. Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Kacır, bazı teknoloji girişimlerinin yatırım almayı tercih etmesiyle yeni Turcorn'ların çıkabileceğini söyledi.