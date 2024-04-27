BlizzCon 2024 İptal Edildi - Son Dakika
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Teknoloji

BlizzCon 2024 İptal Edildi

BlizzCon 2024 İptal Edildi

Blizzard Entertainment, oyuncuları üzen bir açıklama yaparak BlizzCon 2024 etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu. Şirket, gelecek yıllarda etkinliği geri getireceklerini belirtti.

27.04.2024 15:09
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Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Blizzard Entertainment, oyun dünyasının büyük bir heyecanla beklediği BlizzCon etkinliği ile ilgili oyuncuları üzen bir açıklama yaptı. Buna göre BlizzCon 2024 için iptal duyurusu yapıldı.

BlizzCon 2024 iptal mi oldu?

Blizzard'ın geçen sene gerçekleştirdiği BlizzCon 2023 etkinliği bir hayli heyecanlı geçmişti. Önemli duyurular gerçekleştiren şirket, oyunculardan da olumlu geri bildirimler almış, aynı zamanda oldukça dikkat çekmişti. Ancak şirket, bu sene biraz daha sakin kalacak gibi görünüyor.

Blizzard, kısa süre önce resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile bu sene BlizzCon etkinliği düzenlememe kararı aldıklarını duyurdu. Bu kararı almanın kolay olmadığını belirten şirket, etkinliği gelecek yıllarda geri getireceklerini belirtti.

Yıla damgasını vuracaktı! Blizzard, beklenen oyunu iptal etti

Blizzard, BlizzCon etkinliklerinde genellikle kendi oyunlarıyla ilgili çeşitli açıklamalar gerçekleştiriyor. Örneğin geçen yıl Diablo 4 için Vessel of Hatred ve World of Warcraft için üç yeni genişletme paketi duyuruldu. Tabii bunlar öne çıkanlar. Farklı gelişmeler de yaşandı.

Blizzard'ın kendi etkinliğini iptal etse de Gamescom gibi popüler fuarlara katılması bekleniyor. Bununla ilgili olarak firma, planlarını yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.

Şirketin ilgili açıklaması şu şekilde;

"Geçen yıl dikkatli bir değerlendirmenin ardından biz Blizzard olarak 2024'te BlizzCon düzenlememe kararı aldık. BlizzCon hepimiz için çok özel bir etkinlik olmaya devam ettiğinden bu karar hafife alınmadı ve çoğunuzun bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz . Bu yıla farklı yaklaşırken ve geçmişte farklı etkinlik formatlarını araştırmış olsak da, emin olun ki gelecek yıllarda da BlizzCon'u geri getireceğimiz için her zamanki kadar heyecanlıyız."

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BlizzCon 2024 etkinliğini bekliyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji BlizzCon 2024 İptal Edildi - Son Dakika

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