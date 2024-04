Blue Origin, 90 yaşındaki bir astronotu uzaya gönderecek

Gears of War 6 ve Yeni Call of Duty Oyunu Bu Yaz Tanıtılabilir

Gears of War serisinin hayranları için heyecan verici bir haber var. Gears of War 6'nın çok yakın bir zamanda tanıtılacağı iddia ediliyor. Xbox'un yaz etkinliğinde duyurulması beklenen tek oyun bu değil. Söylentiye göre Microsoft'un yakın zamanda satın aldığı bir şirketin popüler serisi Call of Duty'nin yeni oyunu da bu yaz tanıtılacak. Ayrıca Gears of War 6'nın yanı sıra, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi diğer büyük oyunların da duyurulması bekleniyor. Xbox ekosisteminde bazı önemli değişiklikler de gündemde. Xbox yöneticisi Kareem Choudhry'nin Microsoft'tan ayrılması, Xbox içinde bazı değişikliklere yol açtı. Xbox'un diğer platformlara da oyunlarını getirme stratejisi de değişiyor gibi görünüyor. Xbox'un geleceği hakkında da bazı ipuçları var. Phil Spencer'ın Polygon ile yaptığı röportajda belirttiği gibi, Xbox'un PC mağazalarını konsola getirme planları var.