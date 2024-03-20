BMW iX2 eDrive20 Türkiye\'de satışa çıktı: Fiyat ve özellikler

Elektrikli otomobil dönüşümü tam gaz devam ediyor. BMW'nin Tesla satışlarını sallayan popüler iX serisinin yeni modeli bugün Türkiye'de satışa çıktı. Bizde yeni BMW iX2 eDrive20 fiyatı ve özellikleri dahil tüm detayları paylaşıyoruz…
BMW iX2 eDrive20 fiyatı ve özellikleri
BMW iX2 eDrive20, performans tarafında 204 beygir gücündeki elektrik motoru ve 250 Nm tork ile geliyor. Bu güç paketi ile otomobil 0'dan 100'e sadece 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 64,8 kWsa'e varan bataryası tam dolumda WLTP standartlarına göre 478 km menzil sunduğunu da söyleyelim.
Otomobil, 130 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 29 dakikada yüzde 80'e kadar dolum yapabiliyor. Ayrıca 22 kW'a kadar da AC şarj desteği sunuluyor. Bu sayede evinize duvar tipi bir istasyon alırsanız 3 saat 45 dakikada tam dolum yapabiliyorsunuz.
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Tasarım kısmında M Sport paketi ile sunulan araç, sportif ve keskin hatları ile öne çıkıyor. Özellikle Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları ve parlak siyah ön hava girişi otomobile ayrı bir estetik katıyor. Arka kısımda yer alan yeni tasarım aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoiler ise dinamik görünüşü tamamlıyor.
İç mekan ve teknoloji anlamında da birçok kişiyi tatmin edecek gibi gözüküyor. Kokpitin merkezinde yer alan BMW Kavisli Ekran kullanıcılara ergonomik bir deneyim sunarken azaltılmış fiziksel düğmeler sürücünün dikkatini dağıtmadan kontrol sağlamasına olanak tanıyor. Elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklar da konforu artıran ögeler arasında yer alıyor.
BMW iX2 eDrive20, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Sürüş Asistanı gibi özellikler ile güvenli sürüşü destekliyor. Ayrıca M Sport Pro paketi, 360 derece Park Asistanı Plus ve Sürüş Asistanı Professional donanımlarıyla geliyor.
BMW iX2 eDrive20 fiyatı ise M Sport tasarım paketiyle 2 milyon 744 bin 500 TL olarak açıklandı.
– Ortalama WLTP enerji tüketimi (kW/sa/100 km): 15,3 – 16, 9; – Elektrikli menzil : 439-478 kmŞarj Özellikleri– 130 kW DC ile %80'e 29 dakikada şarj – AC Charging Professional ile 22 kW AC akımında %0-100 3 saat 45 dakikada şarjDış Tasarım Özellikleri– Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları – Parlak siyah ön hava girişi – Yeni tasarım arka aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoilerİç Tasarım ve Teknoloji– BMW Kavisli Ekran – Yüzer kontrol paneli – Elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklarStandart Donanım– BMW Live Cockpit Plus – Park Asistanı, Sürüş Asistanı – Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma – Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi – Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu – Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı – Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon ArayüzüOpsiyonel Donanım– M Sport Pro paketi – 360 derece Park Asistanı Plus – AC Charging Professional ile 22 kW AC şarj hızı desteği – Sürüş Asistanı Professional Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyat ve özellikler - Son Dakika BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok platformunda dezenformatif içeriklerin yayılımı ve üretiminin çok yaygın olduğunu belirtti. Ünlü, seçim sürecinde bu tür içeriklerin dolaşıma sokulmasının kaçınılmaz olduğunu ve teyit platformlarının kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğunu ve dezenformatif içeriklerin yayılmasında etkili olduğunu söyledi. Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı. Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen canlı yayın sunucularıyla yeni bir e-ticaret modelini sergiliyor. Fuarda, profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor. Apple, iPhone 16 serisine hazırlanırken aynı zamanda iPhone 17 için ekran özelliklerini belirlemeye başladı. iPhone 17 serisi, çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu ile gelecek. Ayrıca, standart modellerde 120Hz yenileme hızı ve ekran altı Face ID özelliği bulunacak. Elektrikli otomobil pazarında rekabet arttıkça fiyatlar düşmeye başladı. Tesla'nın fiyat indirimleri, diğer markaları da fiyatlarını revize etmeye zorluyor. Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağlıyor. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Bu durum, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara kıyasla daha rekabetçi ve ulaşılabilir hale gelmesine yol açabilir. Sony, PS5 Pro ile ilgili sızıntıların artması üzerine şirket içinde bir soruşturma başlattı. PS5 Pro'nun teknik özellikleri ve performansı hakkında yapılan sızıntılar, Sony'nin resmi açıklama yapmamasına rağmen ciddi bir endişe yaratmıştır. PS5 Pro, daha yüksek işlemci gücü, ray tracing performansı ve 8K içerik desteği gibi özellikler sunarak oyun deneyimini geliştirecektir. EPDK'nın aldığı kararla, akaryakıt istasyonlarında satılan benzin ve dizel yakıtlarındaki çeşitlilik azalacak. Artık sadece benzin, dizel (motorin) ve LPG tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak. Starbucks'ın Metaverse programı, müşterilerin metaverse'deki görevleri tamamlayarak ödül kazanmalarını sağlıyordu. Ancak şirket, bu ayın sonunda programı sonlandırma kararı aldı. Starbucks, metaverse'den çekilme kararıyla birlikte yeni iletişim yolları arayışına girecek. Bu karar, diğer markaların dijital girişimlerini ve metaverse'nin gelecekteki sadakat programlarına olan duruşunu da etkileyecektir.
Teknik ÖzelliklerBMW iX2 eDrive20KategoriTamamen elektrikli kompakt Spor Aktivite Coupe (SAC)Tasarım PaketiM SportMotor Gücü204 beygirTork250 NmHızlanma (0-100 km/s)8,6 saniyeMaksimum Menzil– 64,8 kWsa'e varan batarya
– Ortalama WLTP enerji tüketimi (kW/sa/100 km): 15,3 – 16, 9;
– Elektrikli menzil : 439-478 kmŞarj Özellikleri– 130 kW DC ile %80'e 29 dakikada şarj
– AC Charging Professional ile 22 kW AC akımında %0-100 3 saat 45 dakikada şarjDış Tasarım Özellikleri– Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları
– Parlak siyah ön hava girişi
– Yeni tasarım arka aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoilerİç Tasarım ve Teknoloji– BMW Kavisli Ekran
– Yüzer kontrol paneli
– Elektrikli ayarlanabilir spor ön koltuklarStandart Donanım– BMW Live Cockpit Plus
– Park Asistanı, Sürüş Asistanı
– Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma
– Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi
– Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu
– Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı
– Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon ArayüzüOpsiyonel Donanım– M Sport Pro paketi
– 360 derece Park Asistanı Plus
– AC Charging Professional ile 22 kW AC şarj hızı desteği
– Sürüş Asistanı Professional
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Son Dakika › Teknoloji › BMW iX2 eDrive20 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyat ve özellikler - Son Dakika
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