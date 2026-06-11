Bolu Teknoloji Festivali Başladı - Son Dakika
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Bolu Teknoloji Festivali Başladı

Bolu Teknoloji Festivali Başladı
11.06.2026 12:10
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İlçede 300 öğrenci, 166 takım ile 3. Bolu Teknoloji Festivali'nde yarışmalara katılmaya başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği "3. Bolu Teknoloji Festivali" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Festival kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, "Çizgi İzleyen Robot", "Mini Sumo Robot" ve "RoboHokey" kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda mücadele etmeye başladı.

Bolu'nun yanı sıra Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul'dan katılımın olduğu organizasyonda 300 öğrenci ve 166 takım yarışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bolu Teknoloji Festivali'nin 3'üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Festivalin ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek, üretkenliklerini teşvik etmek ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Turan, organizasyonun her geçen yıl büyüyerek geliştiğini ifade etti.

Bu yıl festivale farklı illerden öğrencilerin katılmasının etkinliğin ulaştığı değeri ve etki alanını gösterdiğini anlatan Turan, "Mini Sumo, RoboHokey ve Çizgi İzleyen Robot kategorilerinde yarışan öğrencilerimizin ortaya koyacağı performanslar, onların bilgi, beceri, azim ve hayal güçlerinin somut bir yansıması olacaktır." dedi.

Turan, teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştirmenin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, öğrencilerin geliştirdiği her proje ve ortaya koyduğu her fikrin Türkiye'nin geleceğine yapılan değerli bir katkı olduğunun altını çizdi.

Gün boyunca devam edecek yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verilecek.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, İzzet Baysal, Teknoloji, Eğitim, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bolu Teknoloji Festivali Başladı - Son Dakika

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