Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sosyal mecralarda 'bot' diye tabir edilen ve sahte olan hesap kullanıcılarının platform kalitesini arttırmak amacıyla kapatıldığını söyleyerek, "Bot hesapların kapatılmasıyla sosyal mecralarda kalite yükselecek" dedi.

Yapılan işlemlerin mecra sahipleri tarafından kaliteyi arttırmak amacıyla yapıldığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Sosyal medyada, özellikle Instagram gibi mecralarda son dönemde bot hesapların kapatıldığını görüyoruz. Aslında bu tamamen bu mecra sahiplerinin kaliteyi arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalar diyebiliriz. Bugüne kadar takipçi sayısının yüksek olduğunu söyleyerek buradan gelir elde eden ya da kendisini daha farklı göstermeye çalışan kişiler ya da kurumlar artık bu takipçilerin gerçek olmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte bir gecede takipçilerin düşmesi sonucunda da gerçek rakamlarla baş başa kalmış oldu. Böylece insanları yanıltmak, manipüle etmek ya da buradan birtakım menfaatler elde etmek gibi istekler de sona erecek diye düşünüyorum. Aslında biz her seferinde şunu söylüyorduk; yani oradaki rakamlara aldanmayın. Tamamen yapılan yayının kalitesine, özgünlüğüne bakın diye bu konularda uyarılarda bulunuyorduk ama tabii ki genel anlamda kaç bin takipçisi ya da kaç milyon takipçisi var, buna göre belki insanlarımız da güveniyorlardı ya da buna göre hareket ediyorlardı. Şunu söylemek istiyorum; artık oradaki rakamlarla değil yapılan yayının kalitesiyle ve gerçekleriyle, aynı zamanda takipçiyle beğeni sayısının da tabii ki uyumlu olması gerekiyor. Bu gibi unsurlara bakarak her zaman yine söylediğimiz dijital okuryazarlık çerçevesinde bilinçli dijitali kullanan insanlar haline gelmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Topuzoğlu, işini iyi yapanların daha başarılı olacağı günlerin geldiğini düşündüğünü söyleyerek, "Firmalara biz her zaman şunu söylüyorduk kesinlikle bot takipçi almayın çünkü bu reklam verirken algoritmayı da bozuyordu. Haliyle bir haksız rekabet de oluşturuyordu. Bu son yaşanan gelişmeleri çok olumlu olarak değerlendiriyorum. Böylece işini iyi yapan, manipüle etmeyen, doğru yapan ve istikrarlı bir şekilde bir alanda çalışmalarını sürdüren hesapların, kişilerin daha başarılı olacağı günlerin bizi beklediği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ