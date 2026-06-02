Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak

Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak
02.06.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Hakan Topuzoğlu, sosyal mecralarda bot hesapların kapatılmasının kaliteyi artıracağını belirtti.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sosyal mecralarda 'bot' diye tabir edilen ve sahte olan hesap kullanıcılarının platform kalitesini arttırmak amacıyla kapatıldığını söyleyerek, "Bot hesapların kapatılmasıyla sosyal mecralarda kalite yükselecek" dedi.

Yapılan işlemlerin mecra sahipleri tarafından kaliteyi arttırmak amacıyla yapıldığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Sosyal medyada, özellikle Instagram gibi mecralarda son dönemde bot hesapların kapatıldığını görüyoruz. Aslında bu tamamen bu mecra sahiplerinin kaliteyi arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalar diyebiliriz. Bugüne kadar takipçi sayısının yüksek olduğunu söyleyerek buradan gelir elde eden ya da kendisini daha farklı göstermeye çalışan kişiler ya da kurumlar artık bu takipçilerin gerçek olmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte bir gecede takipçilerin düşmesi sonucunda da gerçek rakamlarla baş başa kalmış oldu. Böylece insanları yanıltmak, manipüle etmek ya da buradan birtakım menfaatler elde etmek gibi istekler de sona erecek diye düşünüyorum. Aslında biz her seferinde şunu söylüyorduk; yani oradaki rakamlara aldanmayın. Tamamen yapılan yayının kalitesine, özgünlüğüne bakın diye bu konularda uyarılarda bulunuyorduk ama tabii ki genel anlamda kaç bin takipçisi ya da kaç milyon takipçisi var, buna göre belki insanlarımız da güveniyorlardı ya da buna göre hareket ediyorlardı. Şunu söylemek istiyorum; artık oradaki rakamlarla değil yapılan yayının kalitesiyle ve gerçekleriyle, aynı zamanda takipçiyle beğeni sayısının da tabii ki uyumlu olması gerekiyor. Bu gibi unsurlara bakarak her zaman yine söylediğimiz dijital okuryazarlık çerçevesinde bilinçli dijitali kullanan insanlar haline gelmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Topuzoğlu, işini iyi yapanların daha başarılı olacağı günlerin geldiğini düşündüğünü söyleyerek, "Firmalara biz her zaman şunu söylüyorduk kesinlikle bot takipçi almayın çünkü bu reklam verirken algoritmayı da bozuyordu. Haliyle bir haksız rekabet de oluşturuyordu. Bu son yaşanan gelişmeleri çok olumlu olarak değerlendiriyorum. Böylece işini iyi yapan, manipüle etmeyen, doğru yapan ve istikrarlı bir şekilde bir alanda çalışmalarını sürdüren hesapların, kişilerin daha başarılı olacağı günlerin bizi beklediği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hakan Topuzoğlu, Teknoloji, Kalite, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

12:22
Denizli’de Otobüs Kazası: 8 Ölü
Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü
11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:14:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bot Hesaplar Kapatılıyor, Kalite Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.