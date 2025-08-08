BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Teknoloji

BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı

BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
08.08.2025 15:03
Kripto para borsası BTC Türk'ten sisteme üye olmayan kişilere SMS ile doğrulama kodları gittiği iddiası ortalığı karıştırdı. Çok sayıda kişi soluğu şikayet sitelerinde alırken kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığını, adlarına hesap açılmasından dolayı endişe yaşadıklarını dile getirdi. BTC Türk'ten yapılan açıklamada "SMS'leri dikkate almanıza gerek yoktur" ifadeleri yer aldı.

BTC Türk'e ait SMS'lerin sistemde hesabı olmayan kişilere gittiği iddiası infial yarattı. Gelen doğrulama kodları sonrası yüzlerce kişi şikayet oluşturdu.

AÇIKLAMAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

BTC Türk'ten geldiği iddia edilen SMS'te "Authentication Code: Please do not share this code even with BtcTurk staff. B050" açıklamasını görenler şaşkınlık yaşadı. "Kimlik Doğrulama Kodu: Lütfen bu kodu BtcTurk personeli ile bile paylaşmayın" yazılı mesaj sonrası şikayetler arttı.

BTC Türk'ü hayatında hiç kullanmamış olanlar sisteme giriş yapmaya çalıştığında "Sizi tekrar görmek güzel" bildirimiyle karşılaştı. SMS giden ve BTC Türk'le ilgisi olmayan kişiler, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığını, adlarına hesap açılmasından dolayı endişe yaşadıklarını dile getirdi.

BTC TÜRK'TEN OTOMATİK CEVAP

BTC Türk ise şikayet sitelerine konuyla ilgili yazılan yorumların altına otomatik cevaplar yolladı. Cevap metninde "Kamuoyundan da bilindiği üzere, zaman zaman kişisel e-posta adresleri ve cep telefonu bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçebilmekte ve bu bilgiler kullanılarak şahıslar adına hesap açılış denemeleri yapılabilmektedir. BTC Türk | Kripto'nun altyapısı ve güvenlik sistemleri, kullanıcı bilgilerinin korunması esas alınarak geliştirilmiştir. E-posta ve SMS onayı tamamlanmadan sistemimizde herhangi bir hesap oluşturulması mümkün değildir; böylece kişisel verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır. Bununla birlikte, kişisel e-posta adresinize yönelik yetkisiz erişim riskine karşı şifre ve güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye eder, ayrıca bilginiz ve talebiniz dışında gönderilen SMS'lere itibar etmemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.

BTC TÜRK'TEN AÇIKLAMA

BTC Türk'ten iddialar sonrası resmi bir açıklama da geldi. "Kripto'dan Gelen Doğrulama SMS'leri Hakkında Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada; "BTC Türk | Kripto'da herhangi bir üyelik başvurusu yapmadığınız hâlde doğrulama SMS'i aldıysanız, konuyla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Platformumuzda bir hesap açılabilmesi için, SMS ve e-posta doğrulamasının yanı sıra kimlik doğrulama ve canlılık testi gibi güvenlik adımlarının eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Bu adımlar tamamlanmadan hesap oluşturmak mümkün değildir. Bu nedenle, sizin başlatmadığınız bir üyelik denemesi sonucu gelen SMS'leri dikkate almanıza gerek yoktur. Bunlar başarısız ve sonuçsuz kalan girişimlerdir. Bu tür denemeleri önlemek için gerekli teknik önlemler alınmıştır. Her türlü sorunuz için uygulamamızdaki "Canlı Destek" veya "Bize Ulaşın" bölümlerinden 7/24 bize ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: NTV

Kripto Para, Teknoloji, Güvenlik, Finans, Hukuk, SMS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
