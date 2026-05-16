BTÜ Öğrencileri Batarya Teknolojilerinde İki Ödül Kazandı

16.05.2026 12:05
Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, batarya teknolojileri yarışmasında birincilik ve ikincilik ödülü aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri, batarya teknolojileri yarışmasında elektrikli araç menzil optimizasyonu üzerine geliştirdikleri iki projeyle, birincilik ve ikincilik ödülü kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 4'ncü sınıf öğrencileri Rabia Çevik ve Zeynep Onaran, batarya teknolojileri alanında düzenlenen eğitim ve fikir maratonundan ödüllerle döndü. Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Voltage Projesi (Battery Girl Camp) kapsamında yarışan BTÜ'lü öğrenciler, program sonunda gerçekleştirilen ideathonda hem birincilik hem de ikincilik ödülü kazandı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen kadın mühendis adaylarının katıldığı programda öğrenciler, iki gün boyunca batarya teknolojileri alanında teknik eğitimler aldı. Katılımcılar ayrıca Batarya Teknolojileri Geliştirme Merkezi'ne (BATEG) düzenlenen saha ziyaretiyle üretim ve uygulama süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Batarya kapasitesini artırmadan menzil optimizasyonu

Programın ikinci gününde düzenlenen "Elektrikli Araç Menzil Optimizasyonu İdeathonu"nda öğrenciler, batarya kapasitesini artırmadan menzil optimizasyonuna yönelik fikirlerini jüriye sundu. Kimya mühendisliği bilgilerini enerji depolama sistemleriyle birleştiren BTÜ'lü öğrenciler, hazırladıkları projelerle jüri değerlendirmesinde öne çıktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Rabia Çevik ve Zeynep Onaran'ın projeleri hem birincilik hem de ikincilik ödülüne layık görüldü.

Öğrencilere önemli katkı

Program sonunda düzenlenen törende öğrenciler ödüllerini, Batarya ve Enerji Depolama Teknolojileri Derneği (PİLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Usta'nın elinden aldı. Törende ayrıca Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı yöneticileri de yer aldı. Başarılarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, batarya teknolojileri alanındaki çalışmanın kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, kadın mühendis adaylarını destekleyen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Çağlar: Bu başarı gurur verici

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin batarya teknolojileri gibi stratejik bir alanda gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu etti. Üniversite olarak gençlerimizin bilimsel ve teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerini önemsiyor, ulusal ve uluslararası programlarda yer almalarını destekliyoruz. Üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

