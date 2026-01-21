Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Bir vatandaş, pasaportların arka kısmında çip bulunduğunu öğrendiğini söyleyerek pasaportunu yırttı. Pasaportların "dinlendiğini" iddia eden adamın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "İnsanlar hepten paranoyak oldu", "Bu çip o bildiklerinden değil" ve "Allah akıl fikir versin" gibi ifadelerle tepki gösterdi.