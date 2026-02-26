Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi

Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi
26.02.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da SSB tarafından düzenlenen zirvede bulut bilişim ve siber savunma konuları ele alındı.

ANKARA'da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde 'Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi' gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; 'Çoklu Harekat Ortamında Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi'ne Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile sektör firmaları katılım sağladı. Zirvede; TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hız kesmeden devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca günümüz harekat sahası için kritik öneme sahip olan bulut bilişim kabiliyetlerinin, çeşitlenen ve kabiliyeti artan savunma sanayi unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu çerçevede, savunma sanayine yönelik platform, sistem ve alt bileşenlerin 'bulut uyumlu' hale gelmesinin önemi özellikle vurgulandı. Günümüz bilişim dünyasının ana çalışma alanları olan bulut teknolojileri ve siber savunma konuları, dijital egemenlik yaklaşımı kapsamında ve çoklu harekat ortamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ele alındı. Zirve kapsamında ayrıca, ilerleyen dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve planlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Teknoloji, Savunma, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:08:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bulut Bilişim ve Siber Savunma Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.