Çanakkale'de BilimFest başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de BilimFest başladı

Çanakkale\'de BilimFest başladı
05.06.2026 13:03  Güncelleme: 13:11
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Ezine Belediyesi destekleriyle düzenlenen BilimFest Çanakkale'nin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda yapıldı. 63 farklı atölyede bilim, teknoloji ve sanat etkinlikleri yer alıyor.

Çanakkale'de Ezine Belediyesi destekleriyle düzenlenen BilimFest Çanakkale'nin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine Belediyesi olarak biz onlarca projeye imza attık. Şehrimizde kıymetli evlatlarımıza var gücümüzle imkanımızın sonsuz imkanları sunarak güzel projelerde bizler de yer aldık. Ancak Çanakkale'de olmamızın sebebi şehrimizdeki her çocuğumun yüzündeki bulunan gülümsemenin Çanakkale'de olan kıymetli evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye talip olmakla başladı. Hatay yolculuğuyla başladığımız bu projemizin bugün Çanakkale'de taçlanması bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah Çanakkale'miz için var gücümüzle daha güzel işler yapmak üstümüze düşer" dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen BilimFest Çanakkale'nin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirildi. Ezine Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenenen festival, Çanakkale'de ilk kez bilim festivali konseptiyle vatandaşlarla buluşuyor. Bilim, teknoloji ve sanat temalarında hazırlanan 63 farklı atölyede roket tasarımı ve fırlatma uygulamaları, planetaryum gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri, deniz canlıları ve ekosistemleri, mantarlar dünyası, coğrafi işaretli ürünler, yapay zeka, robotik, gökyüzü gözlemleri, insansız hava araçları ve daha birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik yer alıyor. Programa Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, kurum temsilcileri davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezine Belediyesi olarak biz onlarca projeye imza attık. Şehrimizde kıymetli evlatlarımıza var gücümüzle imkanımızın sonsuz imkanları sunarak güzel projelerde bizler de yer aldık. Ancak Çanakkale'de olmamızın sebebi şehrimizdeki her çocuğumun yüzündeki bulunan gülümsemenin Çanakkale'de olan kıymetli evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeye talip olmakla başladı. Hatay yolculuğuyla başladığımız bu projemizin bugün Çanakkale'de taçlanması bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah Çanakkale'miz için var gücümüzle daha güzel işler yapmak üstümüze düşer" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğumuz bahtiyarlığı heyecanla ve sevinçle ifade etmek isterim. Bir zamanlar savaşın en amansız şartlarına şahitlik etmiş bu topraklarda, bu mekanlarda şimdi gençlerin bilim konuşuyor olması, bilim üretiyor olması, bilim sergileri yapılıyor olması işte o mücadelenin gerçekten amacına ulaştığının bir göstergesidir. 110 yıl önceki kuşaklara vatanı savunmak düşmüştü. 110 yıl önceki gençlere Çanakkale'ye geçilmez yapmak düşmüştü. İcap ettiğinde kanını akıtmak, canını vermek düşmüştü. O büyük kahramanlar görevlerini hakkıyla yerine getirdiler ki işte biz bugün bu topraklarda huzur içerisinde, barış içerisinde, güven içerisinde program yapalım diye. Bugünkü kuşaklara da bugünkü nesillere de daha çok çalışmak, bilim üretmek, teknofest kuşağı ile birlikte bilimfest kuşağını birleştirmek ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hedef gösterdiği muasır medeniyetleri seviyesi yakalanmış bir ülke ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyada Türkiye'nin ve Türk dünyasının yüz yılı olduğu bir çağ yakalayabileceğimizi işte bu çalışmalar göstermektedir. Emek veren, destek veren, düşünen, hayal eden, uğraşan, didinen, gönüllü, resmi kim varsa herkese gönülden teşekkür ediyorum ve bu festivalin hayırlı sonuçlar vermesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri standaları gezdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Çanakkale'de BilimFest başladı - Son Dakika

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