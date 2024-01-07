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Captain Tsubasa Manga Serisi Nisan 2024'te Son Buluyor - Son Dakika
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Captain Tsubasa Manga Serisi Nisan 2024'te Son Buluyor

Japon çizgi romanlarından biri olan Captain Tsubasa, 43 yılın ardından hayranlarına veda ediyor. Sağlık durumunun kötüye gitmesi ve manga sektöründeki değişen koşullar nedeniyle, Captain Tsubasa'nın yaratıcısı Yoichi Takahashi, Nisan 2024 itibariyle manga serisini sonlandıracağını açıkladı. Takahashi, Tsubasa Ozora'nın hikayesini devam ettirmek için farklı bir manga hazırlama düşüncesini paylaştı.

Captain Tsubasa Manga Serisi Nisan 2024\'te Son Buluyor
07.01.2024 - 16:29,
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Oldukça renkli ve geniş bir dünyaya sahip olan mangalar, Japon çizgi romanlarının sevilen türlerinden birisi. Türkiye ile birlikte dünyada yüz milyonlarca manga okuyucusu bulunuyor. Bu doğrultuda her geçen gün yepyeni içerikler sunuluyor. Bugün ise manga ve anime severler için kötü haber geldi. Öyle ki kısa süre süre önce yapılan açıklamaya göre en popüler mangalardan Captain Tsubasa, 43 yılın ardından hayranlarına veda ediyor.

Captain Tsubasa hayranlarına kötü haber!

On yıllardır futbol severleri mangayla buluşturan, Lionel Messi ve Andres Iniesta gibi tanınan futbolculara ilham olan Captain Tsubasa, ilk olarak 1981 yılında yayınlanan manga ile başladı. Tsubasa Ozora adındaki 11 yaşındaki küçük bir futbol dehasını merkezine alan bu seri, daha sonrasında animeler ile karşımıza çıktı. Şu anda ise 20 ülkede mangası yayınlanıyor.

On yıllardır dünyada yüz milyonlarca kişi tarafından okunan bu büyük manga serisi pek de iyi olmayan bir haberle gündeme geldi. Öyle ki Captain Tsubasa'nın yaratıcısı Yoichi Takahashi, sağlık durumunun kötüye gitmesi ve manga sektöründeki değişen koşullar nedeniyle manga serisinin Nisan 2024 itibariyle son bulacağını açıkladı.

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Bu kararı verirken çok zorlandığını belirten Takahashi, Tsubasa Ozora'nın hikayesini bir şekilde devam ettirebilmek için farklı bir manga hazırlamayı düşündüğünü ifade etti. Bu da devasa hayran topluluğuna bir umut verdi.

Captain Tsubasa, geleneksel sporun pek yaygın olmadığı ülkelerde futbolun sevilmesine katkı sağlayan, ülkemizde de en sevilen çizgi dizilerden biriydi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Captain Tsubasa Manga Serisi Nisan 2024'te Son Buluyor - Son Dakika
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