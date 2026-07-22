Casper'dan 1 Saatte Servis Başarısı

Casper, 8 şehirde 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulaması kapsamında son bir yılda 7 bin 983 cihazı 1 saatten kısa sürede onarıp teslim etti. Şirket, güçlü yedek parça stoku ve dijital analiz altyapısı sayesinde 2026 itibarıyla 1 saatte hizmet verilen servis noktalarındaki ortalama onarım süresini 35-48 dakikaya düşürdüğünü, müşteri memnuniyet oranının ise yüzde 95'in üzerine çıktığını açıkladı.

Teknoloji ürünlerinde satış sonrası hizmetlerin kullanıcı deneyimindeki öneminin arttığına dikkat çeken Casper, 11 yıldır sürdürdüğü "1 Saatte Servis" uygulamasıyla bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve monitör gibi ürün gruplarında teknik servis süreçlerini ortalama 35-48 dakika içinde tamamlayarak kullanıcıların cihazlarına aynı gün içerisinde yeniden kavuşmasını sağlıyor.

35 yıldır satış sonrası hizmet operasyonlarını kendi bünyesinde yönettiğini belirten şirket, geliştirdiği servis altyapısı, deneyimli teknik ekipleri ve güçlü yedek parça yönetimi sayesinde, sektörde servis sürelerinin haftaları bulabildiği bir dönemde cihaz onarımlarını mümkün olan en kısa sürede tamamladığını ifade etti.

Son bir yılda 7 bin 983 cihaz 1 saatten kısa sürede teslim edildi

Casper'ın paylaştığı verilere göre, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasındaki dönemde "1 Saatte Servis" uygulaması kapsamında servis noktalarında toplam 7 bin 983 cihaz 1 saatten kısa sürede onarılarak kullanıcılarına teslim edildi. Aynı dönemde zamanında teslimat başarı oranı yüzde 93 olarak gerçekleşti.

Hızlı teslim edilen cihazlar arasında ilk sırayı 4 bin 108 adetle dizüstü bilgisayarlar aldı. Dizüstü bilgisayarları 1.821 tablet ve 1.324 akıllı telefon izledi. Aynı uygulama kapsamında 380 masaüstü bilgisayar ile 350 monitör de 1 saatten kısa sürede onarılarak sahiplerine ulaştırıldı.

8 şehirde hizmet veriliyor

Casper'ın "1 Saatte Hizmet Noktaları" Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir olmak üzere 8 şehirde hizmet veriyor.

Operasyonel yoğunluk açısından İstanbul, 3 bin 327 cihazla en yüksek işlem hacmine sahip hizmet noktası olurken, Eskişehir ise yüzde 98'lik zamanında teslimat oranıyla ağın en başarılı merkezi olarak öne çıktı.

Dijital altyapı ve uzman kadro süreci hızlandırıyor

Şirket, hızlı servis performansının arkasında gelişmiş arıza analiz sistemleri, otomatik iş yönlendirme altyapısı, dijital teknik kılavuzlar, yüksek yedek parça erişilebilirliği ve uzman teknisyen kadrolarının bulunduğunu belirtti.

Servise gelen cihazların ilk andan itibaren dijital sistemler tarafından analiz edilerek ilgili uzman ekip ve iş istasyonlarına yönlendirildiği, bu sayede arıza tespiti, onarım ve test süreçlerinin minimum sürede tamamlandığı aktarıldı.

Garanti dışı ürünler de hizmet kapsamında

"1 Saatte Servis" uygulamasının yalnızca garanti kapsamındaki ürünlerle sınırlı olmadığı belirtilirken, Casper ve Excalibur logolu dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, monitörler ve All In One bilgisayarların garanti içi veya garanti dışı olmasına bakılmaksızın hizmetten yararlanabildiği ifade edildi. Ağır fiziksel hasar bulunan veya uzun süreli test gerektiren özel durumlar dışında cihazların büyük bölümünün aynı gün içerisinde kullanıcılarına teslim edildiği bildirildi.

Müşteri memnuniyeti yüzde 95'in üzerine çıktı

Casper, servis hizmeti alan müşterilerin katılımıyla gerçekleştirilen memnuniyet anketlerine göre, Haziran 2026 itibarıyla müşteri memnuniyet oranının yüzde 95'in üzerine çıktığını açıkladı. - İSTANBUL