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CD Project Red CEO'su Witcher 4 için açıklamalar yaptı - Son Dakika
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CD Project Red CEO'su Witcher 4 için açıklamalar yaptı

CD Project Red'in CEO'su Adam Kicinski, Cyberpunk 2077'den sonra tamamen farklı bir oyun olan ama bir o kadar sevilen Witcher 4 için açıklamalar yaptı. Ekiplerin Witcher 4 üzerinde çalıştığını ve 2024 ortasında çalışmaların hızlanacağını belirtti. Ayrıca, CD Project Red'in The Witcher evreninde geçen başka bir proje üzerinde de çalıştığını ve The Witcher 1 yeniden yapımının da geliştirildiğini söyledi. Cyberpunk 2'nin ise planlama aşamasında olduğunu ve ekip oluşturulduğunu belirtti.

CD Project Red CEO\'su Witcher 4 için açıklamalar yaptı
29.12.2023 - 08:28,
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CD Project Red'in CEO'su Adam Kicinski, Cyberpunk 2077'den sonra tamamen farklı bir oyun olan ama bir o kadar sevilen Witcher 4 için açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar…

CD Project Red'in CEO'sunun Witcher 4 açıklamaları!

CD Project Red'in CEO'su Cyberpunk 2077 genişletmesi olan Phantom Liberty'nin beğenilmesinin ardından açıklamalar yaptı. Dünyası birbirinden tamamen farklı ama çok sevilen o serinin geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

CD Project Red CEO'su Witcher 4 için açıklamalar yaptı

Ekiplerin halihazırda Polaris kod adıyla Witcher 4 üzerinde 330'dan fazla kişiyle çalıştığını açıkladı. Ayrıca ekibin 400 kişiye ulaşmasının da hedeflendiğini söyledi. Stüdyo'nun 2024 ortasında çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

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Phantom Liberty'nin iyi eleştiriler almasına ve The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesinden 1 yıl geçmesine rağmen Witcher 4 çıkış tarihinin yakın zamana kadar gelmesi pek olası görünmüyor. Polonyalı haber sitesi Parkiet'e verdiği röportajda Kicinski, Cyberpunk'ın çıkışının sancılı ve yorucu olduğunu söyledi.

Bundan dolayı merakla beklenen serinin tahminlerinden daha uzun bir sürede çıkacağını ekledi. Fakat önümüzdeki aylarda "büyük ilgi uyandırmak için" proje hakkında daha fazla ayrıntı verebileceklerini ima etti.

CD Project Red'in diğer projeleri neler?

The Witcher 4 gidişatı dışında Kicinski, ekibinin ABD merkezli stüdyo The Molasses Flood ile The Witcher evreninde geçen ve kod adı Sirius olan başka bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra, ilk olarak 2022'de duyurulan The Witcher 1 yeniden yapımının da benzer şekilde Fool's Theory stüdyosu ile birlikte geliştirdiklerini ekledi. Ancak bu iki oyunun da çıkış tarihleri bugün itibariyle henüz açıklanmadı.

Cyberpunk 2 için çalışmalar başladı mı?

Kicinski, Orion kod adlı Cyberpunk 2'nin çalışmalarına henüz başlanmadığını ancak planlama aşamasında olduklarını söyledi. Night City'de yeni bir maceraya atılmayı bekleyenler için Kicinski, "Şuan da ekip oluşturuluyor. Ekibin merkezini ise Boston'da bulunan North American Stüdyo çalışanları oluşturacak." dedi.

Daha sonrasında ise ekibin etrafında, Vancouver ekibini ve Polonyo merkezli geliştiricilerin desteğiyle daha büyük bir ekip inşa edilecek. Şirket önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerle hem Witcher 4 hem de Cyberpunk 2 hakkında da daha fazla bilgiyi bizlere sunacaktır.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji CD Project Red CEO'su Witcher 4 için açıklamalar yaptı - Son Dakika


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