Çin Akıllı Telefon Pazarında En Çok Satan Markalar - Son Dakika
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Teknoloji

Çin Akıllı Telefon Pazarında En Çok Satan Markalar

Çin Akıllı Telefon Pazarında En Çok Satan Markalar

ABD merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle Çin'de en büyük akıllı telefon üreticilerini sıraladı. Huawei'nin önemli bir yükseliş sergilediği göze çarptı. Honor, Huawei, OPPO, Apple ve vivo en çok satan markalar arasında yer aldı.

25.04.2024 23:09
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ABD merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle Çin'de en büyük akıllı telefon üreticilerini sıraladı. Verilere göre Huawei'nin önemli bir yükseliş sergilediği göze çarptı. İşte Çin akıllı telefon pazarında en çok satan üreticiler…

Çin akıllı telefon pazarında son durum: En çok satan markalar

Verilere baktığımızda Çin akıllı telefon pazarında büyüme olduğunu görüyoruz. Öyle ki satışlar, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,5 oranında artış gösterdi. Bu büyümeye Huawei ve Honor liderlik etti.

Çin <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Pazarında En Çok Satan Markalar

Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticisinin Honor olduğunu görüyoruz. Yıllık olarak yüzde 13,2 büyüme kaydeden şirketin pazar payı ise yüzde 17,1 olarak açıklandı. Hemen ardından onu pazarın yüzde 17'lik dilimini elinde tutan ve bir zamanlar Honor'un çatı şirketi olan Huawei takip ediyor.

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Geçtiğimiz yıllarda başlayan ABD yaptırımları nedeniyle pek çok önemli teknolojiye erişimi kısıtlanan Huawei, yıllık olarak yüzde 110'luk bir büyüme kaydetti. Bu ciddi ve akıllı telefon pazarındaki rekabete ivme katacak bir oran.

OPPO ise yüzde 15,7 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. ABD'li Apple, yüzde 15,6 ile dördüncü sıraya adını yazdırdı. Elma logolu şirketin Çin'deki pazar payı sürekli düşüyor. Bir zamanlar ilk sırada yer alıyordu.

vivo ise yüzde 14,6 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı. Geriye kalan yüzde 20,1'lik kısım, diğer markalara ait. Sıralamada en çok göze çarpan ise Huawei'nin yükselişi ve Apple'ın gerilemesi oldu.

2024'ün birinci çeyreği itibariyle Çin sınırları içerisinde en çok satan telefon üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirket2024 Q1 Pazar Payı2023 Q1 Pazar PayıYıllık Büyüme1Honor17,1%16,1%+13,2%2Huawei17,0%8,6%+110,0%3OPPO15,7%19,8%-15,5%4Apple15,6%17,8%-6,6%5vivo14,6%17,4%-10,7%6Diğerleri20,1%20,4%+4,8%7Toplam100.0%100.0%6,5%Toplam100.0%100.0%6.5%
Q1 = Birinci çeyrek

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çin Akıllı Telefon Pazarında En Çok Satan Markalar - Son Dakika

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