Çin\'de 2023\'ün En Çok Satan Otomobil Markası Hangisiydi?

Otomotiv dünyasının en büyük pazarlarından biri olan Çin, şirketlerin de adeta kıran kırana yarıştığı bir alan. Bu kapsamda yıllardır zirveye oynayan Volkswagen, 2023'te en çok satan otomobil markası olamadı. Peki Çin'de 2023'ün en çok satan markası hangisiydi?

Çin'in en çok satan markası BYD oldu

futureflow.life'da yer alan habere göre, Çin Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, otomobil pazarı 2023 yılında yüzde 5 civarında büyüyerek 21,706 milyon araca ulaştı. Elektrikli araçların ve plug-in hibritlerin benimsenmesinin hızlanmasıyla, içten yanmalı motorlu araç satışları ilk kez düşüş yaşadı. Buna göre 13,958 milyon adet içten yanmalı araç satıldı.

Elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin satışları ise yüzde 36,5 artarak 7,748 milyon sayısına ulaştı. Bu da toplam pazarın üçte birinden fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. İçten yanmalı motorlu araçların düşüşüne rağmen, elektrikli ve plug-in hibritin popülaritesi pazarın büyümesini sağladı.

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Marka bazında baktığımızda ise Çinli otomobil üreticisi BYD, satışlarını yüzde 43,3 oranında artırarak 2,5 milyon adede çıkardı. Bu da Çin'de en çok satan marka olduğu anlamına geliyor. Volkswagen ikinci sıradaki yerini korudu, ancak satışları 2,2 milyon araca geriledi. Toyota, Honda ve Changan listenin devamını oluşturdu.

Çin'in en çok otomobil satan markaları

BYD – 2,571,109 araç

Volkswagen – 2,228,635 araç

Toyota – 1,702,773 araç

Honda – 1,193,019 araç

Changan – 962,061 araç

Geely – 914,752 araç

Wuling – 843,103 araç

BMW – 705,163 araç

Nissan – 687,110 araç

Audi – 664,607 araç

BYD ayrıca 1,318 milyon elektrikli otomobil satışıyla elektrikli araç pazarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu. Tesla, yüzde 80'i Model Y olmak üzere 600 binden fazla satış rakamıyla ikinci sırada yer aldı.

Çin'in en çok elektrikli otomobil satan markaları

BYD – 1,318,835 araç

Tesla – 603,664 araç

Aion – 477,545 araç

Wuling – 415,427 araç

Nio – 160,038 araç

Volkswagen – 155,519 araç

Changan – 146,043 araç

Xpeng – 140,900 araç

Geely – 121,176 araç

Zeekr – 118,685 araç

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