Çin\'de 2023\'ün En Çok Satan Otomobil Markası Hangisiydi?

Otomotiv dünyasının en büyük pazarlarından biri olan Çin, şirketlerin de adeta kıran kırana yarıştığı bir alan. Bu kapsamda yıllardır zirveye oynayan Volkswagen, 2023'te en çok satan otomobil markası olamadı. Peki Çin'de 2023'ün en çok satan markası hangisiydi?
Çin'in en çok satan markası BYD oldu
futureflow.life'da yer alan habere göre, Çin Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, otomobil pazarı 2023 yılında yüzde 5 civarında büyüyerek 21,706 milyon araca ulaştı. Elektrikli araçların ve plug-in hibritlerin benimsenmesinin hızlanmasıyla, içten yanmalı motorlu araç satışları ilk kez düşüş yaşadı. Buna göre 13,958 milyon adet içten yanmalı araç satıldı.
Elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin satışları ise yüzde 36,5 artarak 7,748 milyon sayısına ulaştı. Bu da toplam pazarın üçte birinden fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. İçten yanmalı motorlu araçların düşüşüne rağmen, elektrikli ve plug-in hibritin popülaritesi pazarın büyümesini sağladı.
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Marka bazında baktığımızda ise Çinli otomobil üreticisi BYD, satışlarını yüzde 43,3 oranında artırarak 2,5 milyon adede çıkardı. Bu da Çin'de en çok satan marka olduğu anlamına geliyor. Volkswagen ikinci sıradaki yerini korudu, ancak satışları 2,2 milyon araca geriledi. Toyota, Honda ve Changan listenin devamını oluşturdu.
Çin'in en çok otomobil satan markaları
BYD – 2,571,109 araç
Volkswagen – 2,228,635 araç
Toyota – 1,702,773 araç
Honda – 1,193,019 araç
Changan – 962,061 araç
Geely – 914,752 araç
Wuling – 843,103 araç
BMW – 705,163 araç
Nissan – 687,110 araç
Audi – 664,607 araç
BYD ayrıca 1,318 milyon elektrikli otomobil satışıyla elektrikli araç pazarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu. Tesla, yüzde 80'i Model Y olmak üzere 600 binden fazla satış rakamıyla ikinci sırada yer aldı.
Çin'in en çok elektrikli otomobil satan markaları
BYD – 1,318,835 araç
Tesla – 603,664 araç
Aion – 477,545 araç
Wuling – 415,427 araç
Nio – 160,038 araç
Volkswagen – 155,519 araç
Changan – 146,043 araç
Xpeng – 140,900 araç
Geely – 121,176 araç
Zeekr – 118,685 araç
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Son Dakika › Teknoloji › Çin'de 2023'ün En Çok Satan Otomobil Markası Hangisiydi? - Son Dakika