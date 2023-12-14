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Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı - Son Dakika
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Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı

Çin, Çin yapımı işlemciler kullanarak geliştirdiği Tianhe Xingyi süper bilgisayarı ile dikkat çekiyor. Exaflop hızında çalıştığı iddia edilen bu yeni makine, Intel Xeon işlemcilerine dayanan Tianhe-2'nin yerini alacak. Çin'in yerli işlemcileri sayesinde yüksek performans sağlayan Tianhe Xingyi, birçok zorluğu çözebiliyor ve yapay zeka uygulamalarını destekliyor. Ancak gerçek performansı uluslararası testlerle doğrulanmamış durumda.

Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı
14.12.2023 - 09:13,
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Süper bilgisayar dünyasının son yıllardaki yükselen yıldızı olan Çin, dünyada bir ilke imza attı. 2013-2015 yıllarında Tianhe-2 ile en güçlü süper bilgisayarı geliştiren ülke, şimdi de Çin yapımı işlemciler kullanarak Tianhe Xingyi sistemini geliştirdiğini açıkladı.

Tianhe Xingyi'nin Exaflop hızında çalıştığı iddia ediliyor

Ulusal Bilgisayar Merkezi, Çin'in en yeni makinesi Tianhe Xingyi'nin geliştirildiğini açıkladı. Resmi olarak faaliyete geçtiği duyurulan yeni makine, Intel Xeon işlemcilerine dayanan Tianhe-2'nin yerini alacak. Genel hesaplama gücü, ağ yetenekleri, depolama yetenekleri açısından iki kat güçlü olduğu belirtildi.

Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı

Tianhe Xingyi; Matrix 2000+ (MTP) bilgi işlem motoru ve Phytium 2000+ (FTP) çok çekirdekli işlemcilerden gücünü alıyor. Ana bilgi işlem düğümlerinde Çin tarafından üretilen MT3000 çipini kullanıyor. Bu yerli işlemciler, Tianhe Xingyi'nin ABD'li donanımları kullanmadan exoflop hızında performansa ulaşmasını sağlıyor.

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Tianhe Xingyi'nin hesaplama gücünün, birçok öncü bilim ve endüstriyel zorluğu çözebildiği iddia edildi. Ayrıca çeşitli yüksek performanslı hesaplama, yapay zeka modeli eğitimi ve büyük veri analizi uygulamalarını da destekliyor.

Ancak bu testlerin küresel çaplı yayınlar tarafından test edilmediğini belirtmek gerekiyor. Uluslararası TOP500 süper bilgisayar sıralamasından çekilen Çin, aynı zamanda Linpack performans verilerini de yayınlamıyor. Bu da Tianhe Xingyi'nin gerçek performansının ne seviyede olduğunun ölçülmesini imkansız hale getiriyor.

Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı

Şu anda dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Hewlett Packard Enterprise tarafından üretilen Frontier. 2022 yılından bu yana birinci sırada olan makinenin hemen arkasında ise Japon Fugaku bulunuyor.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Çin, Tianhe Xingyi ile Süper Bilgisayar Yarışında İddialı - Son Dakika
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