Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı

Elektrikli otomobil pazarında yükselişe geçen Çinli üreticiler, ultra lüks araç üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Nio, Mercedes-Maybach rakibi ET9 modelini tanıttı. İşte Nio ET9 özellikleri ve fiyatı…

Nio ET9 özellikleri ve fiyatı

Şirket yeni modelini, Shaanxi eyaletinde düzenlenen Nio Day 2023'te tanıttı. Elektrikli araç piyasasındaki en iyi teknolojiler ile donatılan model, amiral gemisi olarak nitelendiriliyor.

Etkinlikte konuşma yapan Nio CEO'su William Li, "ET9 modeliyle birlikte yeni bir teknolojik çağa girdik. Çinli otomobil üreticileri olarak, sektörde iz bırakacak işler yapmak için çabaladık. Nihayet şirket yöneticilerinin tercih edebileceği amiral gemisi segmentte elektrikli araç ürettik." ifadelerine yer verdi.

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Nio, yeni modelinde Nvidia Drive Orin yongası yerine kendi ürettiği Shenji otonom sürüş yongasını kullandıklarını açıkladı. 5nm teknolojisiyle üretilen yonga, otonom sürüş performansı konusunda oldukça iddialı.

Tek hücreli enerji yoğunluğu 292 Wh/kg olan 120 kWh bataryaya sahip olan ET9, 5C hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede sürücüler, sadece 5 dakikalık şarj ile 255 km menzile sahip olacak.

ET9'un boyutları, Çin pazarının premium modellere yönelik tercihleriyle uyumlu olarak geliştirildi. 5.324 mm uzunluğa, 2.016 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip olan araç, 3.250 mm dingil mesafesiyle markanın bir önceki amiral gemisi olan ET7'nin gölgesinde kalıyor.

ET9, üst düzey otonom sürüş ve yenilikçi kokpit tasarımları için önemli bir bileşen olan direksiyon-by-wire teknolojisini sunuyor. Alman teknoloji devi ZF Group ile iş birliği yapan Nio, ZF'nin teknolojisinden yararlanarak arka tekerlekten yönlendirmeyle aracın manevra kabiliyetini daha da artıacak.

800.000 RMB (yaklaşık 104.400 euro) fiyat etiketiyle satışa sunulan ve 2025'in ilk çeyreğinde teslimatları planlanan ET9, piyasadaki en iyi teknolojileri sunuyor. ET9'un yaklaşık 12 ay sonra satışa sunulacak olmasına rağmen ön siparişler halihazırda açık olduğunu belirtelim.