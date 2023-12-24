 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, Mercedes-Maybach rakibi ET9 modelini tanıttı. ET9, en iyi teknolojilerle donatılmış bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Modelin özellikleri arasında kendi üretimi olan otonom sürüş yongası ve hızlı şarj özelliği bulunuyor. ET9'un fiyatı ise yaklaşık 104.400 euro olarak belirlendi.

Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı
24.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

Elektrikli otomobil pazarında yükselişe geçen Çinli üreticiler, ultra lüks araç üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Nio, Mercedes-Maybach rakibi ET9 modelini tanıttı. İşte Nio ET9 özellikleri ve fiyatı…

Nio ET9 özellikleri ve fiyatı

Şirket yeni modelini, Shaanxi eyaletinde düzenlenen Nio Day 2023'te tanıttı. Elektrikli araç piyasasındaki en iyi teknolojiler ile donatılan model, amiral gemisi olarak nitelendiriliyor.

Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı

Etkinlikte konuşma yapan Nio CEO'su William Li, "ET9 modeliyle birlikte yeni bir teknolojik çağa girdik. Çinli otomobil üreticileri olarak, sektörde iz bırakacak işler yapmak için çabaladık. Nihayet şirket yöneticilerinin tercih edebileceği amiral gemisi segmentte elektrikli araç ürettik." ifadelerine yer verdi.

Asya'da Türk rüzgarı: Karsan e-JEST Japonya yollarında!

Nio, yeni modelinde Nvidia Drive Orin yongası yerine kendi ürettiği Shenji otonom sürüş yongasını kullandıklarını açıkladı. 5nm teknolojisiyle üretilen yonga, otonom sürüş performansı konusunda oldukça iddialı.

Tek hücreli enerji yoğunluğu 292 Wh/kg olan 120 kWh bataryaya sahip olan ET9, 5C hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede sürücüler, sadece 5 dakikalık şarj ile 255 km menzile sahip olacak.

Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı

ET9'un boyutları, Çin pazarının premium modellere yönelik tercihleriyle uyumlu olarak geliştirildi. 5.324 mm uzunluğa, 2.016 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip olan araç, 3.250 mm dingil mesafesiyle markanın bir önceki amiral gemisi olan ET7'nin gölgesinde kalıyor.

ET9, üst düzey otonom sürüş ve yenilikçi kokpit tasarımları için önemli bir bileşen olan direksiyon-by-wire teknolojisini sunuyor. Alman teknoloji devi ZF Group ile iş birliği yapan Nio, ZF'nin teknolojisinden yararlanarak arka tekerlekten yönlendirmeyle aracın manevra kabiliyetini daha da artıacak.

800.000 RMB (yaklaşık 104.400 euro) fiyat etiketiyle satışa sunulan ve 2025'in ilk çeyreğinde teslimatları planlanan ET9, piyasadaki en iyi teknolojileri sunuyor. ET9'un yaklaşık 12 ay sonra satışa sunulacak olmasına rağmen ön siparişler halihazırda açık olduğunu belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Mercedes, CEO, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı - Son Dakika


20:11
Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

Son Dakika
20:11 Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Üretici Nio, Ultra Lüks ET9 Modelini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement