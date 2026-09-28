Cizreli öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa\'ya uğurlanacak

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şırnak'ın Cizre ilçesinde tavan yaptı. Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde Cizreli öğrencilerin katılım süreçleri ve lojistik detayları koordinasyon toplantısıyla planlandı.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bölgedeki binlerce gencin hayallerine ev sahipliği yapacak dev organizasyon öncesinde Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, festivale katılacak öğrencilerin organizasyonunu kusursuz bir şekilde yürütmek amacıyla harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı koordinasyon toplantısında, geleceğin bilim insanı ve mühendis adaylarının katılım süreçleri, ulaşım planlamaları ve seyahat güvenlikleri detaylıca masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İke, seyahatin sıradan bir festival gezisinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımız aylardır robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan çevre teknolojilerine kadar laboratuvarlarda sabahlayarak sahici bir emek veriyor. Bugün burada yaptığımız planlama, o çocukların Şanlıurfa'ya sadece birer izleyici olarak gitmesi için değil, döktükleri gerçek alın terini orada gururla sergileyebilmeleri içindir" dedi.

Teknolojinin kalbinin atacağı Şanlıurfa'da akranlarının projelerini inceleme, dev uçuş gösterilerini izleme ve Türkiye'nin yerli teknoloji devleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Cizreli öğrencilerin heyecanı okul koridorlarına yansıdı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla Şanlıurfa'ya uğurlanacak olan öğrenciler, Cizre'nin potansiyelini sergilemek için gün sayıyor.