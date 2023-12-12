Cristiano Ronaldo, UFL\'e 40 milyon dolar yatırım yaptı

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yakında çıkacak olan ücretsiz futbol oyunu UFL'ye destek sözü vererek video oyunu yatırımları alanına giriş yaptı. Eski adıyla FIFA olan EA FC'ye rakip olarak geliştirilen oyun bu büyük yatırımla çok yol kat edebilir.

Cristiano Ronaldo'dan UFL'e 40 milyon dolar yatırım!

Toplamda 40 milyon doları aşan yatırım, Ronaldo'nun oyun pazarına ilk girişimi oldu. Ayrıca UFL'in eleştiri toplayan oynanışını daha da geliştirmesi için çok önemli bir fırsat.

Ronaldo'nun katılımı sadece finansal bir taahhüdün ötesine geçiyor; Instagram'da şaşırtıcı bir şekilde 614 milyon takipçiye sahip olan futbol devi, çabalarını oyunun temel misyonuyla uyumlu hale getirerek UFL'nin gelişimini şekillendirmeye aktif olarak katkıda bulunacak.

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Ronaldo yaptığı açıklamada heyecanını dile getirerek, "UFL futbol oyunlarında yeni bir tür haline gelebileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

UFL, 2016 yılında kurulan uluslararası bir oyun şirketi olan XTEN Limited bünyesinde faaliyet gösteren oyun markası Strikerz'in geliştirdiği bir oyun. Dört bölge ofisinde 200'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekibe sahip olan Strikerz, UFL aracılığıyla çevrimiçi futbol simülasyon oyunlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Strikerz CEO'su Eugene Nashilov, Ronaldo'nun ortaklığının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun bir ortak ve yatırımcı olarak bize katılması, ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve dünyadaki futbol taraftarları için lider oyunu yaratma vizyonumuzun bir onayıdır."

UFL, taktiksel bilgi ve oyun becerilerini ödüllendiren sağlam bir oynanış sunmaya odaklanarak diğer futbol oyunlarından ayrılıyor. Oyun, oyuncuların kulüplerini sıfırdan inşa etmelerine olanak tanıyarak onları şampiyonluk statüsüne giden bir yolculuğa yönlendiriyor.

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Özellikle, UFL adil oyun felsefesini savunarak beceriye öncelik veriyor ve daha kapsayıcı ve rekabetçi bir oyun ortamını teşvik ediyor.

UFL için resmi bir çıkış tarihi henüz onaylanmamış olsa da, oyun yakında kapalı bir test aşamasından geçecek. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarını kapsaması ve UFL'nin vaat ettiği yenilikçi deneyimi heyecanla bekleyen geniş bir oyun ve futbol meraklıları kitlesine hitap etmesi bekleniyor.