Derin Nefes Takımı, TEKNOFEST 2026\'da Malatya\'nın ilk ilkokul finalisti oldu

Malatya Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerinden oluşan "Derin Nefes" Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda geliştirdikleri "Akıllı Madenci Yaşam Takip Sistemi" projesiyle finale kaldı.

Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, 13 ülkeden takımların yer aldığı ve toplam 114 bin projenin sunulduğu belirtildi. İlkokul Seviyesi "Sağlıklı Yaşam" kategorisinde yarışan "Derin Nefes" Takımı, madencilerin çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı sağlık ve yaşam güvenliğini desteklemeyi amaçlayan projeleriyle finale kalma başarısı gösterdi.

Sınıf öğretmenleri ve aynı zamanda takım danışmanları Hatice Akyüz'ün danışmanlığında hazırlanan proje ile "Derin Nefes" Takımı'nın, Malatya'dan TEKNOFEST'te ilkokul seviyesinde finale kalan ilk takım olduğu bildirildi.