Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak - Son Dakika
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Teknoloji

Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 'Sonsuz Barnabeu' projesi geçtiğimiz ay PSG-Monaco maçında test edildi. Söz konusu proje, stadyumlardaki kapasitenin ötesine geçerek milyonlarca kişinin sanal koltuklardan maç izlemesini sağlamayı amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesi durumunda statlarda maç izlemek tarih olabilir. Ancak, bu teknolojinin önünde bazı engeller de bulunuyor.

04.03.2025 17:06  Güncelleme: 09:11
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Bernabeu'ya yerleştirilecek kameralar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde sonsuz seyirciye ulaşma projesi gerçeğe dönüşüyor. Dikkat çeken proje Fransa'da test edildi.

PSG-MONACO MAÇINDA DENENDİ

Paris Saint-Germain (PSG), geçtiğimiz ay Monaco ile oynadığı maçı sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gözlükleri aracılığıyla yayınlayarak bir ilke imza attı. Kullanıcılar, 360 derece kameralar sayesinde istedikleri açıdan maçı izleyebildi ve kendilerini stadyumda gibi hissetti.

HEDEF "SONSUZ BERNABEU" İLE MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞMAK

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "Bernabeu İnfinito" (Sonsuz Bernabeu) projesi de benzer bir vizyon sunuyor. Stadyumdaki 80.000 kişilik kapasitenin ötesine geçerek, yüzbinlerce hatta milyonlarca kişinin sanal koltuklardan maçı izlemesini sağlamak hedefleniyor. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda statlarda maç izlemek tarihe karışabilir.Madrid ekibi, bu konuda dünyaca ünlü teknoloji şirketleri ile iş birliği yapmayı planlıyor.

ATLETICO MADRID GEÇEN YIL DENEMELERE BAŞLADI

Atletico Madrid ise geçen yıl VIP misafirlerine bu teknolojiyi sunarak denemelere başladı. Stadyumlarında ultra hızlı bağlantılar ve düşük maliyetli 360 derece kameralar bulunuyor. Kullanıcılar, topun üzerlerine geldiğini hissedecek kadar gerçekçi bir deneyim yaşıyor.

YAYGINLAŞMASINDA BAZI ENGELLER VAR

Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için bazı engeller var;

  • Bağlantı sorunları: Anlık görüntü akışı için güçlü bir altyapı gerekiyor.
  • Cihaz kalitesi: Yayın 8K veya 4K olabilir ancak gözlüklerin çözünürlüğü belirleyici faktör.
  • Kullanıcı deneyimi: 90 dakika boyunca gözlük takmak yorucu olabilir.
  • Fiyat: Gelişmiş gözlükler 3.000-5.000 euro arasında değişiyor.

NBA DENEMELERİNDE BAĞLANTI PROBLEMLERİ YAŞANDI

NBA, Meta'nın Xtadium platformuyla 52 maçı VR formatında yayınlıyor ancak bağlantı ve kalite sorunları yaşanıyor. Bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması için daha fazla gelişime ihtiyaç var.

YAYIN HAKLARI KONUSU DA SORU İŞARETİ

Ancak büyük bir hukuki soru işareti var: Bu yayınlar "stadyum kapasitesini artırmak" mı sayılır, yoksa "yayın haklarının ihlali" mi? LaLiga, bu tür yayınların lisanslaması konusunda karar vermeden önce gelişmeleri bekliyor.

Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Florentino Perez, Atletico Madrid, Real Madrid, Teknoloji, Madrid, Futbol, Spor, NBA, PSG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • rs202020:
    O sistem bizde olmaz topluluk içinde küfür etmeyi sevenler ne halt edecek.. 33 7 Yanıtla
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