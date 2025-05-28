DevSecOps Days İstanbul'da Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Tartışıldı

Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde düzenlenen "DevSecOps Days İstanbul" etkinliğinde, dünyanın farklı yerlerinden birçok teknoloji uzmanının katılımıyla yapay zeka ve siber güvenlik konuları değerlendirildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik "AI for DevSecOps" temasıyla Borsa İstanbul'da düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında "Hız ve Güvenliğin Dengesi: Sıfır Güven Dünyasında DevSecOps" başlıklı panel, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan İbrahim Oral Emül'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panele Borsa İstanbul'dan Ali Rıza Bulazar, Takasbank'tan Faruk Selman Lekesiz ve Ziraat Teknoloji'den Abdulkerim Demir konuşmacı olarak katıldı.

Faruk Selman Lekesiz, finans sektöründe risk algısının çok yüksek olduğunu ve bu sebeple güvenlik yatırımları yapmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Otomasyon süreçlerinde yapılan güvenlik yatırımlarının uzun vadede geri dönüşler sağladığının altını çizen Lekesiz, teknoloji dünyasındaki çok hızlı dönüşümlerin zaman zaman adaptasyon sorunlarına da neden olabileceğini belirtti.

Abdulkerim Demir de DevOps ile süreçleri yönetmenin çok kolaylaştığını anlatırken, DevOps süreçlerinde doğrulamanın önemine dair bilgiler verdi.

"Saydamlık ve açıklanabilirlik yapay zeka için çok önemli"

Panelin ardından Cognitive Research Labs'in İcra Başkan Yardımcısı Yusuke Nirahara "Yapay Zeka, DevSecOps ve Siber Güvenlik" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yapay zekanın yanlış algılama örneklerini katılımcılarla paylaşan Nirahara, bu durumun yapay zekanın riskleri arasında yer aldığını söyledi.

Nirahara, oldukça hassas sistemler olarak nitelediği yapay zekanın siber güvenliğe olan etkisine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül de "Yapay Zeka ve Etik" başlıklı bir sunum yaptı. Yapay zekanın etik kullanımına ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Akgül, bu kapsamda yapılan çalışmalara değindi.

Akgül, saydamlık ve açıklanabilirliğin yapay zeka için çok önemli olduğunu belirterek, bunun dışında geliştirilen yapay zeka modellerinin çok kabul görmediğini ifade etti.

Hesap verebilirliğin de yapay zeka sistemleri açısından önemli olduğuna işaret eden Akgül, yeşil sürdürülebilirlik kadar yapay zekanın sürdürülebilirliğinin de önem taşıdığını vurguladı.

"Yapay zeka siber saldırganlar için kullanışlı bir teknoloji haline geldi"

Etkinlik kapsamındaki bir diğer panel ise "Kubernetes ve Konteyner Güvenliği" başlığıyla AA Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli'nin moderatörlüğünde yapıldı. Panele Gais Cyber Security Kurucu Ortağı Osman Doğan, JumpCloud Kurucu Ortağı Serhat Can, Quasys'ten Altuğ Yıldırım ve Kloia'dan Derya Sezen katıldı.

Çebişli, yapay destekli siber saldırıların büyük artış gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka bizim için güzel bir teknoloji ama siber saldırganlar için de kullanışlı bir teknoloji haline geldi." dedi.

Osman Doğan da hackerların şirketlere nazaran daha avantajlı konumda bulunduğuna işaret ederek, siber saldırganların şirket çalışanları gibi mesai kavramının bulunmadığını ve her an saldırmak için hazır beklediklerini belirtti.

Serhat Can ise yapay zeka sebebiyle şirketlerin siber güvenlik ihtiyacının artacağını anlatarak, "Siber güvenlik ekiplerinin de diğer birçok alandaki çalışanlar gibi işlerini kolaylaştırmak için yapay zekadan faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Altuğ Yıldırım da kubernetes ve konteyner güvenliği bağlamında görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Derya Sezen ise küçük dil modellerinin ihtiyaca yönelik kullanıma imkan sağladığını belirterek, bu noktada şirketlerin ihtiyaçları için araç beklemelerine gerek olmadığını dile getirdi.

"Kubernetes ve Konteyner Güvenliği" panelinin ardından Yapay Zeka Güvenliği Uzmanı Omar Khawaja da bir konuşma gerçekleştirdi. Khawaja konuşmasında yapay zekayı güvenlik çerçevesinden değerlendirdi.

DevSecOps Days İstanbul, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.