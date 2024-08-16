DIGIAGE 2.0 Forumu'nda Oyun Sektörüne Yön Veren Programlar Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

DIGIAGE 2.0 Forumu'nda Oyun Sektörüne Yön Veren Programlar Tanıtıldı

DIGIAGE 2.0 Forumu\'nda Oyun Sektörüne Yön Veren Programlar Tanıtıldı

Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen DIGIAGE 2.0 Forumu, Türkiye oyun ekosistemi için yenilikçi bir hızlandırma programının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ve kamu paydaşları bir araya geldi. Konuşmacılar, oyun sektörünün büyüklüğü ve önemine vurgu yaparak, DIGIAGE programının başarılarından bahsetti. Forumda ayrıca eğitim ve mentörlük desteği alan oyun geliştiricileri projelerini tanıttı.

16.08.2024 17:22
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Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye oyun ekosistemi için yenilikçi bir yaklaşım sunacak hızlandırma programının tanıtımı için yapılan etkinlik, oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ile kamu paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, oyun sektörünün dünyada hızla büyüyen sektörler arasında olduğunu ve 200 milyar doların üzerinde pazar hacmine sahip olduğunu söyledi.

Oyun endüstrisinin hızla dönüşen bir ekosistem olduğunu aktaran Tüzgen, "Ülke olarak özellikle teknolojinin dönüşmekte olduğu alanlarda dünyadaki teknoloji geliştirme yarışına katılabilip buralarda öncü pozisyonlar elde edebilmekteyiz. Oyun sektörünü de bunlardan biri olarak görüyoruz." dedi.

Tüzgem, DIGIAGE programına bireylerin veya takımların başvurabildiğini dile getirerek, "Buraya müzik öğretmeni, senarist veya grafik tasarımcısı başvurabiliyor. Eğitim alıyor, takımını kuruyor, şirketini kurmaya destek oluyoruz, başarılı gidiyorsa yatırım alıyor. Dolayısıyla bir senarist ve müzik öğretmeni gelip DIGIAGE programında yatırım almış oyun şirketinin mensubu olarak mezun olabiliyor. Programı Türkiye'de başlattık ve uyguladık. Daha sonra Azerbaycan'a da ihraç ettik ve uyguladık. Şimdi ise Balkanlar'da bu programı uygulayacağız." diye konuştu.

"Oyun sektörü kritik öneme sahip"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ise Türkiye'deki oyun sektörünün ticarileşme hacminin 1,4 milyar dolar civarlarında olduğunu kaydetti.

Oyun sektörünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Macit, "TEKNOPARK'larımızdaki 650 firmamız sadece oyun üzerine faaliyet gösteriyor. 12 AR-GE tasarım merkezimiz oyun üzerine çalışmalar düzenliyor." dedi.

Macit, oyun sektörüne verilen desteklere değinerek, "Oyun sektörünün, verilen destekleri çarpan etkisiyle büyüttüğünü, uluslararasılaştığını, ticarileştiğini görmek bizleri memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Tüzgen ile Macit, oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ve kamu paydaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Türkiye'deki oyun ekosisteminin uluslararası düzeydeki faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan DIGIAGE 2.0 Forum, sektör liderlerini bir araya getirerek katılımcılara değerli networking fırsatları sundu.

Forumda DIGIAGE programı kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan 11 oyun geliştiricisi, projelerini tanıtma fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde düzenlenen etkinlik, stant ziyareti yapıldıktan sonra gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji DIGIAGE 2.0 Forumu'nda Oyun Sektörüne Yön Veren Programlar Tanıtıldı - Son Dakika

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