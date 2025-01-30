DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı Başlıyor

Bilişim Vadisi, 13-18 Nisan'da oyun geliştiricileri için kamp düzenleyecek, mentörlük ve eğitim sunacak.

30.01.2025 17:18
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Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimci, geliştirici, akademisyen ve yatırımcıları buluşturacak Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı 2025, 13-18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana düzenlenen kamplarla, binlerce katılımcıya mentörlük, eğitim ve yatırımcılarla tanışma fırsatı sunuldu.

Bu yılki DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampına, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsü ev sahipliği yapacak.

Katılımcıları neler bekliyor?

5 gün sürecek kampta, katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölye, seminer ve mentörlük oturumları bekliyor.

Kampta, oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı panel, networking etkinlikleri ve proje sunumları da yer alacak.

Katılımcılar, yoğun kamp programında sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine daha yakından dahil olma fırsatı bulacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimci, geliştirici, akademisyen ve yatırımcıları buluşturacak etkinlik, oyun geliştirme sürecine dair yeni yaklaşımlar sunarak sektörde kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyor.

DIGIAGE'den destek ve yatırım fırsatı

DIGIAGE, Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketinin 2024 yıl sonu verilerine göre Gaming Snapshot raporunda 6 yatırımı ile 2024'te en aktif yatırım oyun fonu oldu.

Aynı motivasyonla devam eden DIGIAGE, kamp katılımcılarına sadece bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmayacak ayrıca projelerini hayata geçirmek için de fırsatlar sunacak.

DIGIAGE'in stratejik ortakları arasında yer alan Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures gibi yatırım fonları ve önde gelen yayıncı firmalar, potansiyel projelere yatırım yapma imkanını değerlendirecek.

Oyun ekosisteminin geleceğine katkı

DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı, sadece profesyoneller için değil, yeni başlayan geliştiriciler ve oyun sektörüne ilgi duyan herkes için de bir keşif alanı sunuyor.

İnovasyon ve yaratıcılığı öne çıkararak, Türkiye oyun ekosisteminin global arenada rekabet edebilirliğini artırmayı hedefleyen kampa, 28 Şubat 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji DIGIAGE 2025 Oyun Geliştirme Kampı Başlıyor - Son Dakika

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