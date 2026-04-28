Dijital dünyada iş kurmak isteyenlere altın fırsat

28.04.2026 14:25  Güncelleme: 14:26
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve kendi işini kurmak isteyen bireyleri desteklemek amacıyla Dijital Girişimcilik Eğitim Programını hayata geçirdi. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen program, e-ticaretle ilgilenen ya da bu alana adım atmak isteyen katılımcılara rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Toplam 7 hafta sürecek ve 13 dersten oluşan eğitim programı, alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı hedefliyor. Program kapsamında; iş fikri geliştirmeden markalaşmaya, finansal okuryazarlıktan dijital pazarlamaya, e-ticaret ve e-ihracattan yapay zeka destekli pazarlama araçlarına kadar geniş bir içerik sunuluyor.

Bunun yanı sıra eğitimlerde, başarı hikayeleri üzerinden gerçek deneyimler de katılımcılarla paylaşılıyor. Ders başlıkları arasında "Dijital Girişimcilikte Fikir ve İş Planı Geliştirme", "Nasıl Marka Olunur?", "Tasarım Odaklı Düşünme", "Finansal Okuryazarlık", "Dijital Pazarlama", "E-Ticarete Giriş", "E-İhracata Giriş", "Dijital Pazarlar", "İnsan Kaynakları", "Pazarlamada Yapay Zeka Araçları" ve "Teşvikler" gibi önemli konular yer alıyor.

Osmangazi'de e-ticaret odaklı eğitim seferberliği

Programın ilk dersinde Comio Dijital Pazarlama kurucu ortağı Mustafa Sönmezay, katılımcılarla bir araya geldi. Sönmezay, "Dijital Girişimcilikte Fikir ve İş Planı Geliştirme" başlığı altında girişimcilerin iş fikirlerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği, sürdürülebilir iş modelleri oluşturma ve doğru planlama süreçleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Comio Dijital Pazarlama kurucu ortağı Mustafa Sönmezay, "Eğitimimiz kapsamında özellikle girişimden başlayıp e-ticarete giriş, yapay zeka uygulamaları, pazar yerlerinde satış, aynı zamanda insan kaynakları ve finansal okuryazarlık gibi konulara değineceğimiz bir program bizi bekliyor. Bugün ilk haftanın ilk oturumundayız ve konumuz girişim. Kursiyerlerimiz oldukça heyecanlı. Önümüzdeki haftaların sonunda dolu dolu bir eğitimin meyvelerini alıyor olacağız. Bu eğitim programının hazırlanmasında başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

Programın diğer haftalarında ise farklı alanlarda uzman eğitmenler katılımcılarla buluştu. Onbir Onbir Sonsuzluk Gurme Zeytinyağları Kurucu Ortağı Nazlıgül Ünal "Nasıl Marka Olunur?" başlıklı eğitiminde marka oluşturma süreçlerini aktarırken, Advert House Dijital Hizmetler Kurucusu Parkan Uzaslan "Tasarım Odaklı Düşünme" üzerine önemli bilgiler paylaştı. Cobus İş Geliştirme Kurucusu Kemal Sakin de "Finansal Okuryazarlık" eğitimiyle katılımcılara bütçe yönetimi ve finansal planlama konularında yol gösterdi.

Katılımcıların dijital girişimcilik yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını ve mevcut işlerini dijital dünyada büyütmelerini hedefleyen programın sonunda, eğitimleri başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
