Dijital Pazarlama Danışmanı Ozan Durak Kimdir? - Son Dakika
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Teknoloji

Dijital Pazarlama Danışmanı Ozan Durak Kimdir?

Dijital Pazarlama Danışmanı Ozan Durak Kimdir?

Dijital Pazarlama Danışmanı Ozan Durak, 1998 doğumlu ve dijital pazarlama alanında başarılar elde etmiştir. Meta (Facebook ve Instagram) ve Google reklamcılığı üzerinde uzmanlaşan Durak, lise yıllarında dijital dünyaya ilgisini keşfetmiş ve sektörde tanınan bir uzman olmuştur. 100'den fazla markaya dijital pazarlama danışmanlığı hizmeti vermiş, sağlık, sağlık turizmi ve mobilya sektörlerinde uzmanlaşmıştır. Yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerini kullanarak başarılı bir ekip kurmuştur.

20.09.2024 15:43
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Ozan Durak, 18 Aralık 1998'de Bursa'da doğmuş, ancak küçük yaşlardan itibaren İstanbul'da yaşamını sürdürmüştür. Dijital pazarlama alanında edindiği bilgi ve deneyimle Meta (Facebook ve Instagram) ve Google reklamcılığı üzerine uzmanlaşan Durak, genç yaşında önemli başarılara imza atmıştır.

Genç Yaşta Dijital Dünyaya Adım

Durak, geleneksel eğitim modelinin dışına çıkarak, lisedeyken dijital dünyaya duyduğu ilgiyi keşfetmiş ve bu alanda ilerlemeye karar vermiştir. Henüz öğrenci olduğu dönemde dijital pazarlama danışmanı olarak çalışmaya başlayan Durak, kısa sürede sektör tarafından kabul gören bir uzman haline gelmiştir. Hedefi, dijital pazarlamanın dinamiklerine hakim olmak ve yenilikçi çözümler üretmektir.

Başarı Dolu Kariyer Yolu

Ozan Durak, bugüne kadar 100'den fazla markaya dijital pazarlama danışmanlığı hizmeti vermiş ve yurt içi ve yurt dışında katıldığı çeşitli eğitim ve mentorluk programlarıyla milyonlarca dolar değerinde reklam bütçesi yönetmiştir. Durak, özellikle META platformunda yıllık ortalama 600.000 ila 850.000 dolar arasında reklam bütçesi yönetmekte ve META'nın Resmi İş Ortağı olarak binlerce işletmenin reklam yayınlama sorunlarını çözmektedir.

Niş Pazarlarda Uzmanlaşma Stratejisi

Birçok sektörde edindiği deneyimlerden sonra, Ozan Durak daha etkili sonuçlar elde etmek için ajansını niş sektörlere yönlendirmeye karar vermiştir. Sağlık, sağlık turizmi ve mobilya sektörlerinde uzmanlaşarak bu alanlara yönelik özelleştirilmiş dijital pazarlama çözümleri sunan Durak, bu sektörlerde önde gelen markalarla işbirlikleri geliştirmiştir.

Reklam Maratonu META Eğitimi

2022 yılında kurduğu Reklam Maratonu markası ile işletme sahipleri ve girişimcilere yönelik canlı eğitimler düzenleyerek yüzlerce kişiye dijital pazarlama eğitimi vermiştir. Bu eğitimler sayesinde birçok girişimci satışlarını en az %40 artırmış ve bazı katılımcılar kendi reklam ajanslarını kurarak iş sahibi olmuştur.

Yapay Zeka Destekli Başarılı Ekip

Ozan Durak, büyük ekiplerle çalışmak yerine, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak daha küçük bir ekip ile büyük işler başarma ilkesini benimsemiştir. Şu anda, 4 kişilik butik bir ekip ile 25'ten fazla sağlık, sağlık turizmi ve mobilya markasına hizmet vermektedir.

Dijital Pazarlamanın Geleceği Üzerine Öngörüler

Ozan Durak, dijital pazarlamanın günümüz iş dünyasında stratejik önemini vurgularken, 2024 yılı itibariyle markaların reklam bütçelerinin %60-65'ini dijitale ayıracağını öngörmektedir. Durak'a göre, dijital platformlar, markaların hedef kitlelerine ulaşmaları ve rekabet avantajı kazanmaları açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Dijital Reklamcılığın Avantajları

Dijital reklamcılık, verilerin ölçümlenebilirliği, hedefleme yetenekleri ve maliyet etkinliği gibi avantajlarıyla markalar için vazgeçilmez bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Durak, bu dönüşümün işletmelerin sürdürülebilir büyümeleri için dijital yatırımlarını artırmaları gerektiğini belirtiyor.

İş Dünyası, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijital Pazarlama Danışmanı Ozan Durak Kimdir? - Son Dakika

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