Discord\'un 1 Nisan Şakası Videosu Rekor Kırdı

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Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. YouTube hilesi yaptığı düşünülen video sadece 17 saniye uzunluğunda. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İşte detaylar…

Discord YouTube hilesi mi yaptı? 1 Nisan şakası YouTube videosu rekor kırdı

Normalde bu tarz bir konuya sınırlı ilgi olacağı düşünülse de, 1 Nisan şakası videosu, popüler içerik üreticileri gibi Mr. Beast'i bile geride bırakarak hızla büyüdü. Bu video oyunlarında sıkça rastlanan "Loot box" özelliğinin chat ve streaming uygulamasına geleceğini şaka yollu tanıtıyor. Bu rekor görüntülenme sayısının ardından, izleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir "viewbot" hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.

IGN'e göre, bir web geliştiricisi olan Marvin Witt, Discord'un uygulama içindeki "toast" bildiriminde Loot box videosunu tekrar eden bir "çalışan YouTube (hilesi) view botu" oluşturduğunu tahmin ediyor. Discord'un YouTube kanalında 1.5 milyon abonesi var ve genellikle her birkaç ayda bir yeni özelliklerle ilgili videolar paylaşıyor.

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Örneğin, Ekim ayında paylaşılan güncelleme videosu sadece 5 milyon görüntülenme almıştı. YouTube hilesi yapıldığı iddia edilen 1 Nisan şakası videosu hakkında, izleyiciler Discord'un tuhaf video yükselişini esprili bir şekilde yorumladılar. İzleyicilerin önemli bir kısmı, YouTube ve Discord'dan yorum talebinde bulundu ve cevap bekliyor.

Discord'un şaka videosu, YouTube'da en çok izlenen video olmaktan uzak; bu unvanı, 2016'da platforma yüklenen ve şu anda 14 milyardan fazla görüntülenmeye sahip "Baby Shark Video"ya ait. Discord videosunun en dikkat çekici yanı ise bu kadar yüksek görüntülenme sayısına ne kadar hızlı ulaştığı.

Bu, bir günde bir milyar görüntülenme, Discord'un hile yapmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu olağandışı durum, dijital platformlarda içeriklerin nasıl viral hale gelebileceğine dair ilginç bir örnek teşkil ediyor ve aynı zamanda teknolojinin, özellikle sosyal medya mekanizmalarının nasıl manipüle edilebileceğine dair soruları gündeme getiriyor.

Discord ve YouTube'un bu duruma nasıl tepki vereceği ve bu tür olayların önlenmesi için alınacak önlemler, dijital platformların şeffaflığı ve güvenilirliği açısından önem taşıyor. Bu olay, aynı zamanda, internette yayınlanan içeriğin doğruluğunu ve kaynağını sorgulamanın önemini de hatırlatıyor.

Sizce Discord, YouTube hilesi yapmış olabilir mi? Görüşleriniz aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.