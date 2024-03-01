Disney, Hindistan\'da büyük bir ortaklık anlaşması imzaladı

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Gelen son bilgilere göre, Disney Hintli milyarder Mukesh Ambani'nin Reliance Industries şirketiyle Hindistan özelinde büyük bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonucunda tam 8.5 milyar değerinde dev bir medya şirketinin ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni firmanın ülkedeki birçok medya dalında tam hakimiyet kuracağı düşünülürken, böylece Disney bölgedeki liderlik pozisyonunu daha da güçlendirecek. Gündeme bomba gibi düşen bu haber, Hindistan gibi büyük nüfusa sahip olan bir ülkeyi etkisi altına alan şirketin değerine değer katacağını gösteriyor. İşte tüm detaylar…

Disney, Hindistan için ortaklık anlaşması imzaladı

Yapılan anlaşmaya göre ortaklığın yüzde 63'lük kısmının Reliance Industries'e verileceği, geri kalan %37'sinin ise Disney'in olacağı açıklandı. Ayrıca Amerikan şirketi Hintli yargı otoritelerinden onay aldığı takdirde, bu ortaklıktaki yatırımlarını daha da artırabilir.

Ortaya çıkan yeni firmanın tam 30 binden fazla lisanslı Disney içeriği sunarak ülkedeki en büyük medya kuruluşu haline geleceği söylenmekte. Reliance Industries ise bu son hamlesiyle birlikte Sony'yi oldukça geride bırakarak Asya'daki en dominant yerli yayıncı haline gelecek. Hindistan'daki çok kültürlülükten dolayı birçok farklı dilin konuşulması, özellikle Amazon ve Disney gibi Amerikan şirketleri için önemli bir zorluk oluşturuyor.

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Dolasıyla Disney'in ülkenin kültürünü ve geleneklerini iyi bilen yerli bir şirketle böyle bir ortaklık kurması oldukça akıllıca bir hamle olarak nitelendirildi. Elbette bu anlaşmanın Asya bölgesinde iş yapan diğer yayıncılar için kötü haber demek olduğunu söyleyebiliriz. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney'in uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.