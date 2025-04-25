Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti

İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi merkez Seyhan ilçesinde hizmete girdi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zeka ile ilgili dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"LİSEDEYKEN YASİN SURESİNİN BİR AYETİNİ ANLAMAMIŞTIM"

Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.' Bilimsel çalışmaların sonucu buydu. 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki Güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA BAZI ZEKALARI GERİDE BIRAKTI"

Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdığına dikkat çeken Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun bin 400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" değerlendirmesinde bulundu.