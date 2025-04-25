Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti - Son Dakika
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Teknoloji

Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdım. Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda'' dedi.

25.04.2025 16:30  Güncelleme: 16:49
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İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi merkez Seyhan ilçesinde hizmete girdi. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zeka ile ilgili dikkat çeken ifadeleri kullandı.

"LİSEDEYKEN YASİN SURESİNİN BİR AYETİNİ ANLAMAMIŞTIM"

Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.' Bilimsel çalışmaların sonucu buydu. 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki Güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA BAZI ZEKALARI GERİDE BIRAKTI"

Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdığına dikkat çeken Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun bin 400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti
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Son Dakika Teknoloji Ali Erbaş yapay zekaya ayet sordu, aldığı cevaba hayret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fmpsd69v55:
    senden daha zeki olduğu kesin gördük yani :) 94 26 Yanıtla
  • Önder null:
    adam itiraf ediyor ayet bilmiyor vide yapay zekaya soruyor bide bunun arkasinda saf duranlara aciyorum 56 15 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Seni geride bıraktığı kesin...Başka memlekette adam yok san ki...Papa gibi geldin gitmek bilmiyorsun? 40 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Valla hocam sizin okuldaki hocalarda iş yokmuş. Hiçbir zaman güneşin sabit olduğu ile ilgili bir bilgi verilmedi ilkokul ve liselerde. gezegenler güneşin etrafında döner tamam her göktaşı da etkisinin altında olduğu kendinden daha büyük bir parçanın etrafında döner. Ben kendimi bildim bileli okullarda böyle anlatılırdı. sizin imam hatip hocası tırttır belki. Bizim din kültürü dersine de fen bilgisi öğretmeni giriyordu mesela. 31 4 Yanıtla
  • 220198:
    onder trolu sizinkiler uygun aday icin yapay zekaya soruyordu ya siz niye hala peslerin den gidip saf tutuyonuz:) ayrica lise zamaninda bilmemesi cok normal cunku bilim sabit diyormus simdi ise 1400 sene once soylenenii bilim yeni dogruluyor 12 15 Yanıtla
  • Kirker:
    kemalistlerden daha zeki 7 18 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    kendi biliyor mu ki avucuna yazıp ordan okuyordu 15 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALİ ERBAŞ YAPAY ZEKANIN ÇEYREĞİ KADAR SENDE ZEKA VARMI 3 1 Yanıtla
  • Gökhan Öcal:
    Yakında yapay zekaya inanın derse şaşırmam 2 0 Yanıtla
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