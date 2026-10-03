DPÜ Rektörü Kızıltoprak, TEKNOFEST\'i milli teknoloji hamlesinin festivali saydı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST'in Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme iradesinin en görünür alanlarından biri olduğunu belirterek, DPÜ öğrencilerinin son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekti.

TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji festivali olmadığını ifade eden Kızıltoprak, etkinliğin Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesini geliştirme, üretilen teknolojileri görünür kılma ve ekonomik bağımsızlığı teknolojiyle güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin teknoloji üretme arayışının geçmişinin uzun yıllara dayandığını belirten Kızıltoprak, Osmanlı döneminde Londra ve Paris'te düzenlenen sanayi fuarlarına katılımın, Cumhuriyet döneminde ise 1923 İzmir İktisat Kongresi kapsamında düzenlenen Yerli Malı Sergisi ile 1926 Karadeniz Gemisi gezisinin yerli üretimi tanıtma iradesinin örnekleri olduğunu kaydetti.

Kızıltoprak, TEKNOFEST'in bu uzun soluklu sanayileşme ve üretim arayışının günümüzdeki karşılığı olan milli teknoloji hamlesinin önemli bir platformu haline geldiğini belirterek, "TEKNOFEST, iki yüz yılı aşan bu beklentinin meyvesidir. Doğrudan bir kurumsal devamlılık değil; üretim kapasitesini büyütme, ürettiğini görünür kılma ve ekonomik bağımsızlığı teknolojiyle tahkim etme hedefindeki sürekliliktir. Sanayileşme arayışının bugünkü adı milli teknoloji hamlesidir; TEKNOFEST de bu hamlenin festivalidir" dedi.

"Gençler burada yalnızca teknoloji seyretmiyor"

TEKNOFEST'in en önemli yönünün gençlerin teknoloji üretim sürecine doğrudan dahil olması olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, öğrencilerin proje ekipleriyle yarıştığını, kendi çalışmalarını sunduğunu ve farklı üniversitelerden akranlarıyla rekabet ettiğini söyledi.

Bu sürecin gençlerde "ben de yaparım" duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Kızıltoprak, havacılık, uzay ve savunma teknolojilerindeki çalışmaların Türkiye'nin uluslararası alandaki hareket alanı açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Kızıltoprak, TEKNOFEST'in bu çalışmaların toplumla buluştuğu ve gençlerin üretici kimliğiyle öne çıktığı bir zemin oluşturduğunu belirterek, kalıcı başarının ise yarışmalara katılımın araştırma, üretim ve mesleki birikime dönüşmesiyle ölçülebileceğini ifade etti.

"DPÜ izleyici değil, üretici"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin TEKNOFEST sürecinde izleyici konumunda olmadığını belirten Kızıltoprak, öğrencilerin farklı kategorilerde elde ettiği derecelerin üniversitenin teknoloji üretme kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi.

DPÜ'nün 2024 yılında 34 takım ve 208 öğrenciyle TEKNOFEST'e katıldığını belirten Kızıltoprak, 9 takımın finale kaldığını aktardı.

2024 yılında Eğitim Teknolojileri kategorisinde Dumlupınar LearnScope'un Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden Kızıltoprak, ASPIRE TravelX Ideathon ve DUSCART Otonom takımlarının farklı kategorilerde Türkiye ikinciliği elde ettiğini, SRG Nanotech'in ise Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti. DUSCART takımının Efficiency Challenge yarışmasında görsel tasarım ödülü aldığı, Oktant, Dumlupınar Uraz, Kızıl Kuasar Ekspres ve Dumlupınar Şahin Roket takımlarının da finale kaldığı bildirildi.

2025'te 13 takımdan 6 ödül

DPÜ'nün 2025 TEKNOFEST finallerine 13 takımla katıldığını belirten Kızıltoprak, üniversitenin 6 ödülle organizasyondan ayrıldığını söyledi.

SRG Material takımının İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye ikincisi olduğunu aktaran Kızıltoprak, SRG Carbon'un Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncülüğünün yanı sıra En Yüksek Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü kazandığını belirtti.

Kızıltoprak, DUSCART takımının Elektromobil ADAS Ödülü, DUSCART Otonom takımının ise Takım Ruhu Ödülü aldığını ifade etti.

2026'da Türkiye birinciliği

DPÜ takımlarının 2026 yılında da TEKNOFEST finallerinde yer aldığını belirten Kızıltoprak, 13 takımın finale kaldığını söyledi.

HİLAL takımının Mesleki Yetenek Yarışması'nda Türkiye birincisi olduğunu aktaran Kızıltoprak, KUASAR AQUILA'nın Uluslararası Serbest Görev İHA, MAGNETAR'ın döner kanat ve HOMO-SAPIENS AI takımının Havacılıkta Yapay Zeka kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde ettiğini kaydetti.

Kızıltoprak, elde edilen sonuçların tesadüf olmadığını belirterek, Kütahya'da yetişen gençlerin afet yönetiminden yapay zekaya, elektrikli araçlardan insansız hava araçlarına kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu farklı teknoloji alanlarında projeler geliştirdiğini ifade etti.

TEKNOFEST'in oluşturduğu heyecanın gençlerin üretim kapasitesiyle birleştiğini belirten Kızıltoprak, "Kendi üreten, kendi tasarlayan ve ülkesinin teknolojik geleceğine adını yazan bir nesil" hedefinin bu başarılarla somutlaştığını söyledi.