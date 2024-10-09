Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı kapsamında geleceğe dair çok önemli konulara yer verildi. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde gerçekleşen konferans boyunca, e-dönüşümün toplumsal etkileri, kamu ve özel sektördeki iş modellerinin dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma fırsatları ve dijital dönüşüm uygulamaları gibi önemli konular konuşuldu.
Panelde, AIPA Turkey Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, TSE CTO'su Mehmet Özgür Atalay, Alp Enerji Teknik Müdürü Resul Aşçı ve Sistem Global COO'su Elif İşgör Önen, dijitalleşmenin sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimlerdeki rolü hakkında değerli bilgiler paylaştı.
Konferansta, e-dönüşümün toplumsal etkileri, kamu ve özel sektördeki iş modellerinin dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma fırsatları ve dijital dönüşüm uygulamaları gibi önemli konulara yer verildi. Katılımcılar, dijital dönüşüm süreçlerinin topluma, ekonomiye ve yerel yönetimlere sağladığı katkıları değerlendirdi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferans, dijitalleşmenin günümüzdeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu etkinlik, dijital dönüşümün sağladığı fırsatları ve karşılaşılan zorlukları anlamak için önemli bir platform oluşturdu.
Son Dakika › Teknoloji › Dr. Ekrem Teymur'un Moderatörlüğünde Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı! - Son Dakika
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