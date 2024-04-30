Dune: Awakening İçin Yeni Ekran Görüntüleri Sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Dune: Awakening İçin Yeni Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Dune: Awakening İçin Yeni Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Sinema filmleriyle büyük ses getiren Dune evreni, yeni bir açık dünya oyunuyla genişlemeye hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune: Awakening için sızdırılan ekran görüntüleri, oyunun kapsamlı ve detaylı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Oyunda karakter yaratma, kullanıcı arayüzü, diyalog sahneleri ve üretim sistemleri gibi birçok özellik bulunacak. Oyuncular, çöl gezegeni Arrakis'te keşfedilecek ıssız alanları gezebilecek, karakollar inşa edebilecek ve düşman üslerine baskın yapabilecek. Dune Awakening, Unreal Engine 5.2 ile geliştiriliyor ve PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.

30.04.2024 21:09
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Sinema filmleriyle birlikte eğlence dünyasında büyük ses getiren Dune evreni, yeni bir açık dünya oyunuyla genişlemeye hazırlanıyor. Funcom tarafından geliştirilen Dune: Awakening için yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Oyunun nasıl görüneceği gözler önüne serildi.

Dune: Awakening için oynanış ve dahası sızdırıldı

Açık dünya hayatta kalma oyunu Dune: Awakening için geliştirme süreci devam ediyor. Sosyal medyaya sızan ekran görüntüleri ise oyunun neler sunabileceğini gösteriyor. Sızdırılan görseller, oyunun oldukça kapsamlı olacağını ve Dune evrenini yansıtmada bir hayli titiz davranacağını işaret ediyor.

Dune: Awakening İçin Yeni Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Görüntülerde karakter yaratma ekranını, kullanıcı arayüzünü, çeşitli diyalog sahnelerini ve üretim sistemlerini görmek mümkün. Oyuncular karakterlerin görünümünü özelleştirmek ve ana gezegenlerini hikayelerini seçmek için kapsamlı seçeneklere sahip olacak.

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Oyun, çöl gezegeni Arrakis'te geçiyor. Bu kapsamda oyuncuların keşfedeceği birçok ıssız alan olacak gibi duruyor. Oyuncular aynı zamanda antik yeraltı Ecology Labs'ı kullanacak ve birçok mağarayı gezecek. Bu kapsamda kendi karakollarını inşa edebilecek ve değerli kaynaklar için düşman üslerine baskın yapabilecek.

Sızıntılarda düşman karakterler ve oyuncu kontrollü dronelar da öne çıkıyor. Coriolis fırtınaları ile çölde arazinin değişeceği ve yeni alanlar yaratacağını söylemek mümkün.

Dune: Awakening İçin Yeni Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Dune Awakening, Unreal Engine 5.2 ile geliştiriliyor. Çıkış tarihi ise henüz belirsiz. Ancak oyunun beta kayıtları açılmış durumda. Hayatta kalma yapımı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete

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