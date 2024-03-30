Geçtiğimiz günlerde oldukça görkemli bir etkinlikle tanıtılan Felo TOOZ, dünyanın en büyük elektrikli motosikleti unvanını alarak rekor kırdı. 125 mph değerinde bir maksimum hızlanma seviyesine sahip olan aracın, tek seferlik şarj ile tam tamına 720 kilometre yol gidebildiği söyleniyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, elektrikli motosiklet dünyasında yer yerinden oynayabilir.
Tek seferde böylesine uzun bir mesafenin gidilebilmesine imkan veren araç, dolayısıyla oldukça büyük bir bataryaya sahip. Bu da motorun büyüklüğünü gözle görülür oranda artırıyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti olay yarattı
Felo TOOZ'un en büyük vaatlerinden biri ise, yüksek seviyedeki multimedya kapasitesi olarak öne çıktı. Motosikletin birçok farklı telefon ile tam uyumlu olarak kusursuz şekilde çalıştığı belirtilirken, tatmin edici bir navigasyon imkanı sağladığı konuşuluyor. Ayrıca motorun büyüklüğünden güç alarak oldukça kapsamlı bir hoparlör sistemi sunduğunu da hatırlatalım.
Tüm bunlara ek olarak, motorun tam 12 inç büyüklüğünde dev bir ekrana sahip olacağı da ortaya çıktı. Bu ekranın kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştireceği öne sürülüyor. TOOZ ileri seviyedeki güvenlik kapasitesi ile de öne çıkarken, oldukça güvenli bir sürüş tecrübesi sunacağı söyleniyor. TYPE2 şarj sistemi sayesinde ise batarya %20'den %80'e sadece 20 dakika içinde ulaşıyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Felo TOOZ iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz elektrik motosikletlere sıcak bakıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Dünyanın en büyük elektrikli motosikleti Felo TOOZ tanıtıldı - Son Dakika
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