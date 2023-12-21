Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakikalık pilotsuz uçuş gerçekleştirdi

Dünyanın en yaygın kullanılan kargo uçağı, ilk defa pilotsuz uçuşa imza attı.

Toplamda yaklaşık 12 dakika süren bu uçuş, Kuzey Kaliforniya'daki Hollister Havaalanı'ndan başladı ve 2019'dan beri uzaktan bir pilot tarafından kontrol edilen yarı otomatik uçuş sistemleri üzerinde çalışan Reliable Robotics tarafından gerçekleştirildi.

Kasım ayında gerçekleşen 50 milden uzun uçuş, şirket tarafından yeni duyuruldu. Bu uçuşta kullanılan uçak, eğitim, turizm, insani yardım ve bölgesel kargo için tercih edilen sağlam bir tek motorlu Cessna Caravan modeliydi.

Reliable Robotics CEO'su Robert Rose, "Cessna, 3.000 adet Caravan üretti - adını pek duymadığınız ama endüstrinin iş atı olarak nitelendirdiği popüler bir kargo uçağı" dedi.

Bu önemli adım, pilot eksikliği ve güvenlik konularında olumlu etkiler yaratması beklenen uzaktan pilotlu bölgesel kargo uçaklarına doğru atılmış bir adımdır.

Bu teknoloji, ilerleyen zamanlarda ticari operasyonlar için Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından onaylanabilir ve pilot eksikliğiyle başa çıkmak için hava yolu şirketlerine avantaj sağlayabilir.