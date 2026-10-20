Düzce Akçakoca'da Demir Çelik OSB heyeti 2024'te başlayan saha çalışmalarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Akçakoca'da Demir Çelik OSB heyeti 2024'te başlayan saha çalışmalarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca\'da Demir Çelik OSB heyeti 2024\'te başlayan saha çalışmalarını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Akçakoca'da Demir Çelik İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2024'te başlayan saha çalışmalarının son durumu, altyapı yatırımları ve döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında başlayan saha çalışmalarının son durumu, altyapı yatırımları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında, Akçakoca OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, organize sanayi bölgesinde 2024 yılında başlatılan saha çalışmalarının geldiği aşama ele alındı. Devam eden altyapı çalışmaları, bölgede faaliyet gösteren firmaların yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB'nin gelişimi doğrultusunda altyapı ve saha çalışmalarının ilerleyişi görüşülürken, gelecek dönemde atılacak adımlar da gündeme geldi. Toplantı, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Demir ÇelikTeknolojiAkçakocaEkonomiGüncelDüzceOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek Süre uzatıldı Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:25:04. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da Demir Çelik OSB heyeti 2024'te başlayan saha çalışmalarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei