Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocuklara akıl ve zeka oyunları etkinliği yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çamköy TOKİ tesislerinde akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikle çocukların problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonla çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.