Düzce Öğrencileri Ankara'da Teknoloji Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Düzce Öğrencileri Ankara'da Teknoloji Merkezlerini Ziyaret Etti

Düzce Öğrencileri Ankara\'da Teknoloji Merkezlerini Ziyaret Etti
23.06.2026 13:22
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Düzce'den gelen öğrenciler, Ankara'da teknoloji ve inovasyon merkezlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Düzce'den Ankara'ya düzenlenen teknik gezi programı kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve inovasyon merkezlerini ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

YEĞİTEK liderliğinde, GençTek Türkiye Koordinatörlüğü, Ankara GençTek ve Düzce GençTek iş birliğiyle düzenlenen G2S Sektör Buluşmaları ve Teknik Gezi Programı tamamlandı. Program kapsamında öğrenciler; ODTÜ Teknokent, ODTÜ ATOM, ODTÜ Tasarım Fabrikası, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve CoZone Bilişim ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gençler, teknoloji, girişimcilik, oyun geliştirme, tasarım, siber güvenlik ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi alma fırsatı buldu. Programın açılışı, GençTek Ar-Ge ve Ekosistem Daire Başkanı Dr. Bilgehan Özbaylı ile GençTek Türkiye Koordinatörü Burcu Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında sektör temsilcileri, akademisyenler, danışman öğretmenler ve GençTek ekipleri de yer aldı. Teknik gezi ve sektör buluşmaları sayesinde öğrencilerin teknoloji ekosistemini yakından tanıdığı, kariyer planlamalarına katkı sağlayacak önemli deneyimler edindiği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Ankara, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Düzce Öğrencileri Ankara'da Teknoloji Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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