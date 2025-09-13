e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak - Son Dakika
e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak

13.09.2025 23:08
e-Devlet'te yeni bir dönem başlıyor. e-Tebligat hizmetinin devreye alınmasıyla birlikte ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulaması tasarlanacak ve kamu ortak bildirim sistemi oluşturulacak.

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-DEVLET'TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor. Programda e-Devlet'e köklü bir değişiklik getirmesi beklenen bir proje de var.

KAMU ORTAK BİLDİRİM SİSTEMİ KURULACAK

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin de tasarlanması, kamu ortak bildirim sisteminin uygulamaya alınması planlanıyor.

AMAÇ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak. e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak.

TEBLİGATLARA e-DEVLET'TEN ULAŞILABİLECEK

e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti'nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

YENİ DÖNEMDE 5G DE HİZMETE ALINACAK

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

BULUT TABANLI TEKNOLOJİLER TEŞVİK EDİLECEK

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek. Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

SON DAKİKA: e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak
